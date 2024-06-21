https://sputnik-georgia.ru/20240621/glava-mid-gruzii-nadeetsya-na-logichnye-resheniya-es-288533552.html

Глава МИД Грузии надеется на логичные решения ЕС

Глава МИД Грузии надеется на логичные решения ЕС

Sputnik Грузия

Евросоюз планирует решить вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона об "иноагентах" на следующей неделе 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T13:59+0400

2024-06-21T13:59+0400

2024-06-21T13:59+0400

политика

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илья дарчиашвили

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акция против закона об иноагентах

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грузия - евросоюз

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили надеется, что партнеры осознают те трудности, с которыми сталкивается Грузия в сложном геополитическом регионе, и примут логичные, последовательные и не наносящие ущерба европейскому будущему решения. Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" Евросоюз планирует решить на следующей неделе, 24 июня вопрос будет рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС, а 27 июня – на самом высшем уровне, Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер может стать приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода, сказал в начале мая посол ЕС в Грузии. Как отметил глава МИД, европейское будущее Грузии касается не только Грузии, но и будущего Европы. По словам Дарчиашвили, те решения, когда Грузии не был предоставлен статус страны-кандидата на вступление в ЕС, повлекли за собой огромные риски, и все увидели вызовы, которые были созданы искусственно. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо статуса в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры откроются уже 25 июня. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Кампания против закона об "иноагентах" была фарсом – премьер Грузии>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц. В Евросоюзе же заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима для Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, совет европы, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия - евросоюз, евросоюз