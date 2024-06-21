https://sputnik-georgia.ru/20240621/kampaniya-protiv-zakona-ob-inoagentakh-bylo-farsom--premer-gruzii-288532580.html

Кампания против закона об "иноагентах" была фарсом – премьер Грузии

Кампания против закона об "иноагентах" была фарсом – премьер Грузии

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Кампания, которая развернулась в Грузии против закона "О прозрачности иностранного влияния", была полным фарсом, и пример Канады... 21.06.2024, Sputnik Грузия

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ираклий кобахидзе

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сша

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Кампания, которая развернулась в Грузии против закона "О прозрачности иностранного влияния", была полным фарсом, и пример Канады является еще одним наглядным подтверждением этому, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Сенат Канады 19 июня одобрил законопроект, направленный на противодействие иностранному вмешательству. Законопроект требует регистрации в федеральном реестре лиц, действующих в интересах иностранных государств и компаний. При этом скрытые и мошеннические действия будут караться в уголовном порядке. По оценке главы грузинского правительства, кампания, которую в Грузии наблюдали против закона "О прозрачности иностранного влияния", была просто позорной. Ранее представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что грузинской оппозиции следует обратить внимание на "невиданную" скорость принятия законопроекта по борьбе с иностранным вмешательством в Канаде. Захарова привела хронологию внесения и одобрения канадскими властями законопроекта о создании реестра иноагентов начиная с 3 мая и заканчивая 18 июня. "Итого: весь процесс занял полтора месяца – невиданная скорость для столь важного изменения правового режима", – отметила ЗахароваНесмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят в Грузии. В начале июня он вступил в силу. Скандальный закон Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. Почему Франции можно, а Грузии нет? В "Грузинской мечте" отметили двойные стандарты>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона. В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима. Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, канада, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах