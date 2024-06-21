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Грузия занимает третье место по рейтингу футболистов в первом туре Евро-2024
Грузия занимает третье место по рейтингу футболистов в первом туре Евро-2024
Sputnik Грузия
Сборная Грузии уступила в дебютном матче первого тура команде Турции со счетом 1:3 21.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Читатели британского издания Sky Sports после завершения первого тура Евро-2024 определили сборную Грузию на третье место по среднему рейтингу футболистов – The Sky Sports readers have spoken. Сборная Грузии уступила в дебютном матче первого тура команде Турции со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил центральный нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Свой следующий матч сыграет в субботу с командой Чехии. Чешские футболисты свою первую встречу проиграли Португалии тоже проиграли со счетом 1:2. Самый высокий средний рейтинг в первом туре (7,94) получили игроки сборной Словакии. На втором месте находится сборная Румынии (6,94), а на третьем месте – сборная Грузии (6,89 очка).В индивидуальном рейтинге игроков самую высокую оценку получил атакующий полузащитник сборной Англии и мадридского "Реала" Джуд Беллингем (8,3). Англия в первом туре обыграла команду Сербии со счётом 1:0. Поражение болезненное, но некритичное – итоги дебютного матча Грузии на Евро-2024 >>На последнем месте сборные Украины и Шотландии (4,61 и 3,82).Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, турция, чехия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, турция, чехия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу
Грузия занимает третье место по рейтингу футболистов в первом туре Евро-2024
Сборная Грузии уступила в дебютном матче первого тура команде Турции со счетом 1:3
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Читатели британского издания Sky Sports после завершения первого тура Евро-2024 определили сборную Грузию на третье место по среднему рейтингу футболистов – The Sky Sports readers have spoken.
Сборная Грузии уступила в дебютном матче первого тура команде Турции со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил центральный нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Свой следующий матч сыграет в субботу с командой Чехии. Чешские футболисты свою первую встречу проиграли Португалии тоже проиграли со счетом 1:2.
Самый высокий средний рейтинг в первом туре (7,94) получили игроки сборной Словакии. На втором месте находится сборная Румынии (6,94), а на третьем месте – сборная Грузии (6,89 очка).
В индивидуальном рейтинге игроков самую высокую оценку получил атакующий полузащитник сборной Англии и мадридского "Реала" Джуд Беллингем (8,3). Англия в первом туре обыграла команду Сербии со счётом 1:0.
На последнем месте сборные Украины и Шотландии (4,61 и 3,82).
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.