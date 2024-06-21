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Обвиняемый в сообщении о бомбе в торговом центре Батуми отправится в заключение
Обвиняемый в сообщении о бомбе в торговом центре Батуми отправится в заключение
Sputnik Грузия
Задержанному грозит от трех до шести лет лишения свободы в случае подтверждения вины в ложном сообщении о терроризме 21.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-21T21:58+0400
2024-06-21T21:58+0400
2024-06-21T22:18+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Суд избрал заключение в качестве меры пресечения обвиняемому в ложном сообщении о терроризме гражданину Грузии, сообщает Первый канал. На суде защита требовала отпустить обвиняемого под залог в размере 5 тысяч лари по состоянию здоровья, однако судья принял сторону прокуратуры, которая ходатайствовала о помещении обвиняемого в заключение. Следствие установило, что обвиняемый 6 мая 2024 года распространил сообщение о якобы существовании взрывного устройства в крупном торговом центре курорта. Сотрудники СГБ провели проверку в центре, после чего исключили наличие в здании взрывного устройства. Бомбы не оказалось – саперы завершили работу в Доме-музее Сталина в Гори >>Теперь задержанному грозит от трех до шести лет лишения свободы в случае подтверждении вины в ложном сообщении о терроризме. В целом, по данным СГБ, в рамках расследования уже идентифицированы десятки фактов ложных сообщении о минировании мест общественного скопления, учебных заведений и международных аэропортов. Большинство сообщений, по данным следствия, поступили из-за рубежа. Уже идентифицированы страны, адреса электронной почты и IP-адреса, и теперь СГБ при помощи стран-партнеров ведет идентификацию групп лиц и лиц, стоящих за сообщениями. Ряд лиц уже идентифицирован, и в отношении них проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, сгб
происшествия, грузия, новости, батуми, сгб
Обвиняемый в сообщении о бомбе в торговом центре Батуми отправится в заключение
21:58 21.06.2024 (обновлено: 22:18 21.06.2024)
Задержанному грозит от трех до шести лет лишения свободы в случае подтверждения вины в ложном сообщении о терроризме
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Суд избрал заключение в качестве меры пресечения обвиняемому в ложном сообщении о терроризме гражданину Грузии, сообщает Первый канал.
На суде защита требовала отпустить обвиняемого под залог в размере 5 тысяч лари по состоянию здоровья, однако судья принял сторону прокуратуры, которая ходатайствовала о помещении обвиняемого в заключение.
Следствие установило, что обвиняемый 6 мая 2024 года распространил сообщение о якобы существовании взрывного устройства в крупном торговом центре курорта. Сотрудники СГБ провели проверку в центре, после чего исключили наличие в здании взрывного устройства.
Теперь задержанному грозит от трех до шести лет лишения свободы в случае подтверждении вины в ложном сообщении о терроризме.
В целом, по данным СГБ, в рамках расследования уже идентифицированы десятки фактов ложных сообщении о минировании мест общественного скопления, учебных заведений и международных аэропортов.
Большинство сообщений, по данным следствия, поступили из-за рубежа. Уже идентифицированы страны, адреса электронной почты и IP-адреса, и теперь СГБ при помощи стран-партнеров ведет идентификацию групп лиц и лиц, стоящих за сообщениями. Ряд лиц уже идентифицирован, и в отношении них проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.