https://sputnik-georgia.ru/20240621/oppozitsiya-upuskaet-shans-ispolzovat-proekt-protiv-propagandy-lgbt---partiya-girchi-288536559.html

Оппозиция могла бы использовать законопроект об ЛГБТ* против властей Грузии – Мегрелишвили

Оппозиция могла бы использовать законопроект об ЛГБТ* против властей Грузии – Мегрелишвили

Sputnik Грузия

Для принятия как конституционного закона, так и поправок в Конституцию необходима поддержка 3/4 депутатов парламента 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T18:19+0400

2024-06-21T18:19+0400

2024-06-21T18:40+0400

политика

грузия

новости

новый политический центр – гирчи

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

лгбт

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Проект нового конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" лишен смысла и оппозиция упускает шанс использовать его против правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил депутат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили. Большинство оппозиционных политических групп и фракция "Единое национальное движение" находятся в режиме бойкота и не принимают участия в заседаниях и обсуждении проектов. Между тем комитет по юридическим вопросам парламента Грузии в первом чтении рассмотрел и принял проект нового конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних " и исходящие из него поправки.Согласно законопроекту, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. Кроме того, на законодательном уровне 17 мая будет объявлен Днем святости семьи и уважения к родителям. Без поддержки оппозиции принять конституционный закон не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии. В Конституции планируется внести пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". В Грузии хотят ввести штрафы за пропаганду ЛГБТ* – законопроекты>>Для принятия как конституционного закона, так и поправок в Конституцию необходима поддержка 3/4 депутатов парламента. На сегодняшний день парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. В настоящее время в парламенте 139 депутатов. Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, новый политический центр – гирчи, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лгбт