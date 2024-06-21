https://sputnik-georgia.ru/20240621/posol-ssha-v-gruzii-sdelala-absurdnoe-zayavlenie-o-kitae--posolstvo-knr-288534606.html

Посол США в Грузии сделала абсурдное заявление о Китае – посольство КНР

Посол США в Грузии сделала абсурдное заявление о Китае – посольство КНР

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Посол США в Грузии Робин Даниган сделала абсурдное заявление о том, что владельцем большей доли в китайской компании, которая... 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T15:06+0400

2024-06-21T15:06+0400

2024-06-21T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Посол США в Грузии Робин Даниган сделала абсурдное заявление о том, что владельцем большей доли в китайской компании, которая планирует стать партнером правительства Грузии в проекте первого глубоководного порта в стране, является Коммунистическая партия Китая и что она же финансирует армию России, говорится в заявлении посольства Китая в Грузии. Даниган в одном из интервью раскритиковала власти Грузии за выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера по проекту первого глубоководного порта в стране, в городе Анаклия. По ее словам, владельцем большей доли в компании China Communications Construction Company, входящей в консорциум, является Коммунистическая партия Китая, которая финансирует российскую армию. Посольство подчеркнуло, что китайская сторона решительно осуждает подобное заявление. Это заявление противоречит "Видению Сан-Франциско", сформированному председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. "Китайская сторона также сожалеет о том, что американский дипломат, выступая с заявлением, не проявил профессионализма", – сказано в заявлении посольства Китая в Грузии. Что касается "Видения Сан-Франциско", в нем указано направление и намечен план реализации здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Байденом состоялась в середине ноября 2023 года. Первый глубоководный порт Власти Грузии решили возобновить проект по строительству порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор. Партнером государства в этом историческом проекте с большой вероятностью станет китайско-сингапурский консорциум, в который входят китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd. Когда Грузия подпишет договор с китайской компанией о строительстве порта Анаклия?>>На принятие окончательного решения потребуется, предположительно, еще несколько недель. Власти должны убедиться в том, что предложения, полученные от консорциума, полностью соответствуют тендерным требованиям, сказал вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.По итогам тендера до последнего времени претендентами на статус частного инвестора порта Анаклия были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума. После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт. После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, китай, сша, анаклия, си цзиньпин, джо байден, ираклий кобахидзе