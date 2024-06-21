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Премьер обсудил с послами шаги по укреплению позиций Грузии на международной арене
Премьер обсудил с послами шаги по укреплению позиций Грузии на международной арене
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Проведение амбассадориала в европейских столицах уже стало традицией 21.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-21T00:25+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел в Берлине встречу с грузинскими послами в странах Европы и США и обсудил с ними внешнеполитические приоритеты, стоящие перед Грузией вызовы и планы на будущее. Проведение амбассадориала в европейских столицах уже стало традицией, сказал в свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. По его словам, это важно как для координации дипломатов, так и для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Премьер: отношения Грузии и Евросоюза нуждаются в оздоровлении>>Помимо послов Грузии в странах ЕС в амбассадориале приняли участие постоянные представители Грузии в ЕС, НАТО и других международных организациях, а также посол в США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, ираклий кобахидзе, берлин, илья дарчиашвили, нато, евросоюз
грузия, политика, новости, сша, ираклий кобахидзе, берлин, илья дарчиашвили, нато, евросоюз
Премьер обсудил с послами шаги по укреплению позиций Грузии на международной арене
00:25 21.06.2024 (обновлено: 00:26 21.06.2024)
Проведение амбассадориала в европейских столицах уже стало традицией
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел в Берлине встречу с грузинскими послами в странах Европы и США и обсудил с ними внешнеполитические приоритеты, стоящие перед Грузией вызовы и планы на будущее.
"Была интересная дискуссия с послами. Мы обсудили все те будущие шаги, которые должны быть сделаны для того, чтобы позиции нашей страны укрепились на международной арене", - сказал Кобахидзе журналистам после встречи.
Проведение амбассадориала в европейских столицах уже стало традицией, сказал в свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. По его словам, это важно как для координации дипломатов, так и для дальнейшего углубления двусторонних отношений.
Помимо послов Грузии в странах ЕС в амбассадориале приняли участие постоянные представители Грузии в ЕС, НАТО и других международных организациях, а также посол в США.