https://sputnik-georgia.ru/20240621/premer-obsudil-s-poslami-shagi-po-ukrepleniyu-pozitsiy-gruzii-na-mezhdunarodnoy-arene-288528229.html

Премьер обсудил с послами шаги по укреплению позиций Грузии на международной арене

Премьер обсудил с послами шаги по укреплению позиций Грузии на международной арене

Sputnik Грузия

Проведение амбассадориала в европейских столицах уже стало традицией 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T00:25+0400

2024-06-21T00:25+0400

2024-06-21T00:26+0400

грузия

политика

новости

сша

ираклий кобахидзе

берлин

илья дарчиашвили

нато

евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/15/288527786_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_30f09a0b6811816d1fc6b52927efeeea.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел в Берлине встречу с грузинскими послами в странах Европы и США и обсудил с ними внешнеполитические приоритеты, стоящие перед Грузией вызовы и планы на будущее. Проведение амбассадориала в европейских столицах уже стало традицией, сказал в свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. По его словам, это важно как для координации дипломатов, так и для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Премьер: отношения Грузии и Евросоюза нуждаются в оздоровлении>>Помимо послов Грузии в странах ЕС в амбассадориале приняли участие постоянные представители Грузии в ЕС, НАТО и других международных организациях, а также посол в США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

берлин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, сша, ираклий кобахидзе, берлин, илья дарчиашвили, нато, евросоюз