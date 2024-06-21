https://sputnik-georgia.ru/20240621/premer-otnosheniya-gruzii-i-evrosoyuza-nuzhdayutsya-v-ozdorovlenii-288527478.html

Премьер: отношения Грузии и Евросоюза нуждаются в оздоровлении

Премьер: отношения Грузии и Евросоюза нуждаются в оздоровлении

Sputnik Грузия

Процесс евроинтеграции Грузии практически заморожен из-за принятого закона, сказал ранее посол ЕС 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T00:04+0400

2024-06-21T00:04+0400

2024-06-21T00:04+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В отношениях Грузии и Евросоюза сегодня есть сложности, и для их оздоровления требуется прагматичный подход со стороны ЕС, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе. О том, что отношения Евросоюза и Грузии проходят сложнейший период, днем ранее сказал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. При этом он добавил, что процесс евроинтеграции Грузии практически заморожен из-за принятия в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".Он подчеркнул, что ни один критик т. н. закона об "иноагентах" так и не представил свои аргументы. "Мы ожидаем прагматичных шагов со стороны структур Евросоюза. В конечном счете мы все увидели, что ни одного аргумента против закона не было представлено. Мы не раз предлагали нашим партнерам публичную дискуссию, но каждый раз получали отказ", - заявил Кобахидзе. По его словам, учитывая то, что критика оказалась безосновательной, в отношении Грузии "нужно проявлять прагматичный подход, чтобы было обеспечено оздоровление отношений между Евросоюзом и Грузией". Он назвал контрпродуктивным возможное принятие Евросоюзом мер в ответ на грузинский закон "О прозрачности иностранного влияния". Одним из вариантов ответных мер может стать приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода, сказал в начале мая посол ЕС в Грузии. Посол: процесс интеграции Грузии в Евросоюз практически заморожен>>"Были чрезмерные заявления касательно определенных мер, но реально такие шаги были бы контрпродуктивными. Исходя из этого, считаю, что все прекрасно осмыслили это", - заявил Кобахидзе.По его словам, приоритеты Грузии всем известны. "Наш важнейший приоритет - это вступление в Евросоюз, постоянное достижение прогресса в этом направлении", - сказал Кобахидзе. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Почему Франции можно, а Грузии нет? В "Грузинской мечте" отметили двойные стандарты>>Помимо статуса в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры откроются уже 25 июня. Вопрос Грузии дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона об "иноагентах" Евросоюз планирует решить на следующей неделе. 24 июня вопрос будет рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС, а 27 июня – на самом высшем уровне - Евросоветом.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.В Евросоюзе же заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима для Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, евросоюз, грузия - евросоюз, законопроект об иноагентах