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В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года

Sputnik Грузия

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли и перерабатывающей промышленности 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T09:01+0400

2024-06-21T09:01+0400

2024-06-21T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2024 года, по предварительным данным, составил 8,4% по сравнению с январем-мартом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 5,4%.В текущих ценах ВВП в первом квартале 2024 года составил 18,9 миллиарда лари (7,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 3,1%, а ВВП на душу населения составил 5,1 миллиарда лари (1,9 миллиарда долларов). Какие сферы экономики растут Наибольший рост в январе-марте 2024 года показали сферы образования, деятельность, связанная с недвижимостью, госуправления и обороны, информации и коммуникации, и строительства. Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, горнодобывающей промышленности. В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика