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В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года
Sputnik Грузия
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли и перерабатывающей промышленности 21.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-21T09:01+0400
2024-06-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2024 года, по предварительным данным, составил 8,4% по сравнению с январем-мартом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 5,4%.В текущих ценах ВВП в первом квартале 2024 года составил 18,9 миллиарда лари (7,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 3,1%, а ВВП на душу населения составил 5,1 миллиарда лари (1,9 миллиарда долларов). Какие сферы экономики растут Наибольший рост в январе-марте 2024 года показали сферы образования, деятельность, связанная с недвижимостью, госуправления и обороны, информации и коммуникации, и строительства. Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, горнодобывающей промышленности. В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года

09:01 21.06.2024
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - Мейдан и Шардена, уличные часы
Вид на город Тбилиси - Мейдан и Шардена, уличные часы - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли и перерабатывающей промышленности
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2024 года, по предварительным данным, составил 8,4% по сравнению с январем-мартом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 5,4%.
В текущих ценах ВВП в первом квартале 2024 года составил 18,9 миллиарда лари (7,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 3,1%, а ВВП на душу населения составил 5,1 миллиарда лари (1,9 миллиарда долларов).

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в январе-марте 2024 года показали сферы образования, деятельность, связанная с недвижимостью, госуправления и обороны, информации и коммуникации, и строительства.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в первом квартале 2024 года

Сфера экономики

Рост, %

Образование

29,1

Недвижимость

18,8

Госуправление и оборона

13,0

Информация и коммуникации

12,2

Строительство

10,3

Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, горнодобывающей промышленности.
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в первом квартале

Сфера экономики

Рост, %

Торговля

13,5

Операции с недвижимым имуществом

11,1

Перерабатывающая промышленность

9,2

Госуправление

8,3

Строительство

7,5

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