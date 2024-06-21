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В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года
Sputnik Грузия
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли и перерабатывающей промышленности 21.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-21T09:01+0400
2024-06-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2024 года, по предварительным данным, составил 8,4% по сравнению с январем-мартом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 5,4%.В текущих ценах ВВП в первом квартале 2024 года составил 18,9 миллиарда лари (7,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 3,1%, а ВВП на душу населения составил 5,1 миллиарда лари (1,9 миллиарда долларов). Какие сферы экономики растут Наибольший рост в январе-марте 2024 года показали сферы образования, деятельность, связанная с недвижимостью, госуправления и обороны, информации и коммуникации, и строительства. Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, горнодобывающей промышленности. В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2024 года
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли и перерабатывающей промышленности
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2024 года, по предварительным данным, составил 8,4% по сравнению с январем-мартом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось
, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 5,4%.
В текущих ценах ВВП в первом квартале 2024 года составил 18,9 миллиарда лари (7,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 3,1%, а ВВП на душу населения составил 5,1 миллиарда лари (1,9 миллиарда долларов).
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в январе-марте 2024 года показали сферы образования, деятельность, связанная с недвижимостью, госуправления и обороны, информации и коммуникации, и строительства.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в первом квартале 2024 года
Сфера экономики
Рост, %
Образование
29,1
Недвижимость
18,8
Госуправление и оборона
13,0
Информация и коммуникации
12,2
Строительство
10,3
Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, горнодобывающей промышленности.
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в первом квартале
Сфера экономики
Рост, %
Торговля
13,5
Операции с недвижимым имуществом
11,1
Перерабатывающая промышленность
9,2
Госуправление
8,3
Строительство
7,5