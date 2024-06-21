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Задержан автор сообщений о бомбе в торговом центре Батуми

Задержан автор сообщений о бомбе в торговом центре Батуми

Sputnik Грузия

Следствие установило, что обвиняемый 6 мая 2024 года распространил сообщение о якобы существовании взрывного устройства в крупном торговом центре 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T16:32+0400

2024-06-21T16:32+0400

2024-06-21T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Гражданин Грузии был задержан за ложное сообщение о минировании торгового центра в черноморском городе Батуми 6 мая, говорится в сообщении Службы госбезопасности страны. Следствие установило, что обвиняемый 6 мая 2024 года распространил сообщение о якобы существовании взрывного устройства в крупном торговом центре курорта. Сотрудники СГБ провели проверку в центре, после чего исключили наличие в здании взрывного устройства. Теперь задержанному грозит от трех до шести лет лишения свободы в случае подтверждении вины в ложном сообщении о терроризме. Бомбы не оказалось – саперы завершили работу в Доме-музее Сталина в Гори >>В целом, по данным СГБ, в рамках расследования уже идентифицированы десятки фактов ложных сообщений о минировании мест общественного скопления, учебных заведений и международных аэропортов. Большинство сообщений, по данным следствия, поступило из-за рубежа. Уже идентифицированы страны, адреса электронной почты и IP-адреса, и теперь СГБ при помощи стран-партнеров ведет идентификацию групп лиц и лиц, стоящих за сообщениями. Ряд лиц уже идентифицирован, и в отношении них проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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