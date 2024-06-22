https://sputnik-georgia.ru/20240622/izvestna-data-polnogo-vosstanovleniya-vodosnabzheniya-v-tbilisi-288547931.html
Известна дата полного восстановления водоснабжения в Тбилиси
Известна дата полного восстановления водоснабжения в Тбилиси
Sputnik Грузия
Авария, оставившая без воды 110 тысяч человек, произошла на магистральной трубе близ села Цицамури 16 июня 22.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-22T16:00+0400
2024-06-22T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Водоснабжение Тбилиси и Мцхета будет полностью восстановлено во вторник, 25 июня, заявил директор управления активами водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP) Георгий Надирадзе. Авария произошла на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) утром 16 июня. Своевременно устранить повреждение не удалось из-за того, что место поломки оказалось под большой массой земли. Кто-то бесконтрольно сбрасывал там сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный грунтовый склон.В результате аварии на магистральной трубе без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. В Мцхета проблема с водоснабжением была устранена. GWP добралась до места поломки магистрального водопровода близ Тбилиси>>Работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня. Все эти дни, чтобы безопасно добраться до места поломки, специалисты с использованием техники срезали оползневый грунтовый склон и создавали ступенчатые террасы. Между тем МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения магистрального трубопровода. Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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вода, грузия, новости, тбилиси, мцхета, georgian water and power
вода, грузия, новости, тбилиси, мцхета, georgian water and power
Известна дата полного восстановления водоснабжения в Тбилиси
Авария, оставившая без воды 110 тысяч человек, произошла на магистральной трубе близ села Цицамури 16 июня
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Водоснабжение Тбилиси и Мцхета будет полностью восстановлено во вторник, 25 июня, заявил директор управления активами водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP) Георгий Надирадзе.
Авария произошла на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) утром 16 июня. Своевременно устранить повреждение не удалось из-за того, что место поломки оказалось под большой массой земли. Кто-то бесконтрольно сбрасывал там сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный грунтовый склон.
"На сегодня уже обнаружен основной очаг повреждения. Мы обрезали поврежденный участок трубопровода. Темп работ по восстановлению трубы и работ с грунтом дает нам основание заявить, что наши работы завершатся в запланированные сроки, что означает, что они будут завершены не позднее 25 июня", – сказал Надирадзе.
В результате аварии на магистральной трубе без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. В Мцхета проблема с водоснабжением была устранена.
Работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня. Все эти дни, чтобы безопасно добраться до места поломки, специалисты с использованием техники срезали оползневый грунтовый склон и создавали ступенчатые террасы.
Между тем МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения магистрального трубопровода. Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы.