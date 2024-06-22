https://sputnik-georgia.ru/20240622/prezident-gruzii-khochet-vsyacheski-navredit-strane--lider-sily-naroda-288548665.html
Президент Грузии хочет всячески навредить стране – лидер "Силы народа"
Президент Грузии хочет всячески навредить стране – лидер "Силы народа"
Sputnik Грузия
Действия Зурабишвили не должны оставаться без ответа, заявил депутат 22.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-22T16:56+0400
2024-06-22T16:56+0400
2024-06-22T17:02+0400
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дмитрий хундадзе
ираклий кобахидзе
"сила народа"
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ведет деструктивную политику и всячески пытается навредить стране, заявил один из лидеров партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе. Зурабишвили 21 июня обратилась к послам Грузии со следующим заявлением: "26 октября пройдут необычные выборы для рядовых граждан, но время вашего выбора уже пришло". В тот же день экс-посол Грузии в Словении Ираклий Коплатадзе заявил, что после 18 лет деятельности в дипмиссиях Грузии в Европе он "уже формально" возвращает МИД Грузии свой дипломатический паспорт. По его мнению, такие действия Зурабишвили не должны оставаться без ответа. "Подобное не должно оставаться без ответа, потому что это деструктивное действие против безопасности страны и общества, особенно со стороны лица, занимающего высшую политическую должность, со стороны президента", – подчеркнул Хундадзе.При этом он отметил, что и заявление Коплатадзе является частью деструктивного сценария президента и оппозиции. Информацию Хундадзе подтвердил и МИД Грузии. "Ираклий Коплатадзе завершил свою дипломатическую миссию в Республике Словения 3 декабря 2023 года и с тех пор более полугода находится в дипломатическом резерве в Грузии. Соответственно, распространенная информация о его отставке не соответствует действительности", – говорится в заявлении МИД. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Президент не может аргументировать свое вето на поправки в Избирательный кодекс – депутаты>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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саломе зурабишвили , политика, грузия, новости, европа, словения, дмитрий хундадзе, ираклий кобахидзе, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия
саломе зурабишвили , политика, грузия, новости, европа, словения, дмитрий хундадзе, ираклий кобахидзе, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия
Президент Грузии хочет всячески навредить стране – лидер "Силы народа"
16:56 22.06.2024 (обновлено: 17:02 22.06.2024)
Действия Зурабишвили не должны оставаться без ответа, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ведет деструктивную политику и всячески пытается навредить стране, заявил один из лидеров партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе.
Зурабишвили 21 июня обратилась к послам Грузии со следующим заявлением: "26 октября пройдут необычные выборы для рядовых граждан, но время вашего выбора уже пришло". В тот же день экс-посол Грузии в Словении Ираклий Коплатадзе заявил, что после 18 лет деятельности в дипмиссиях Грузии в Европе он "уже формально" возвращает МИД Грузии свой дипломатический паспорт.
"Президент – видимый вредитель, продолжающий деструктивные действия вместе с деструктивной оппозицией. Везде, где она может провалить, запутать, разрушить, испортить и нанести вред самой стране и безопасности общества, там, конечно, она не упускает этой возможности", – сказал Хундадзе.
По его мнению, такие действия Зурабишвили не должны оставаться без ответа.
"Подобное не должно оставаться без ответа, потому что это деструктивное действие против безопасности страны и общества, особенно со стороны лица, занимающего высшую политическую должность, со стороны президента", – подчеркнул Хундадзе.
При этом он отметил, что и заявление Коплатадзе является частью деструктивного сценария президента и оппозиции.
"Бывший посол Грузии в Словении делает заявление, будто бы он сегодня подал в отставку, но на посту он не находится уже полгода, срок его полномочий истек. Он не подал в отставку тогда, тем более не мог уйти в отставку сейчас. Но это тоже было использовано для того, чтобы создать в обществе ощущение, что якобы эта деструктивная волна уже распространилась и послы уже приступили к выполнению поручения президента", – сказала Хундадзе.
Информацию Хундадзе подтвердил и МИД Грузии. "Ираклий Коплатадзе завершил свою дипломатическую миссию в Республике Словения 3 декабря 2023 года и с тех пор более полугода находится в дипломатическом резерве в Грузии. Соответственно, распространенная информация о его отставке не соответствует действительности", – говорится в заявлении МИД.
Президент Грузии и правящая партия
Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности.
Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.
После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.
Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.
В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.
В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".