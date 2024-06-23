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Грузинский вратарь вошел в символическую сборную второго тура Евро-2024
Грузинский вратарь вошел в символическую сборную второго тура Евро-2024
Sputnik Грузия
Георгий Мамардашвили набрал 9,8 очка по 10-балльной системе, что является лучшим показателем среди всех футболистов во втором туре 23.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили вошел в символическую сборную второго тура чемпионата Европы по версии аналитического спортивного портала Sofascore. Сборная Грузии в тяжелом матче второго чемпионата Европы 22 июня сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов. По данным Sofascore, Георгий Мамардашвили набрал 9,8 очка по 10-балльной системе, что является лучшим показателем среди всех футболистов. На втором месте по оценке находится правый защитник сборной Германии Йозуа Киммих, выступление которого в матче против Венгрии оценили в 8,9 балла. В символическую сборную по итогам первого тура также попал футболист сборной Грузии, нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе, забивший на Евро уже два мяча в ворота сборной Чехии и Турции. Шансы еще остались – послесловие к матчу Грузии и Чехии на Евро-2024 >>В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, а Чехия встретится с Турцией. Оба матча начнутся в 23:00 по тбилисскому времени. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, чехия, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, чехия, футбол, сборная грузии по футболу
Грузинский вратарь вошел в символическую сборную второго тура Евро-2024
Георгий Мамардашвили набрал 9,8 очка по 10-балльной системе, что является лучшим показателем среди всех футболистов во втором туре
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили вошел в символическую сборную второго тура чемпионата Европы по версии аналитического спортивного портала Sofascore.
Сборная Грузии в тяжелом матче второго чемпионата Европы 22 июня сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов.
"Мамардашвили сыграл потрясающе и стал лучшим игроком тура", – так портал отреагировал на выступление грузинского вратаря в матче с Чехией.
По данным Sofascore, Георгий Мамардашвили набрал 9,8 очка по 10-балльной системе, что является лучшим показателем среди всех футболистов.
На втором месте по оценке находится правый защитник сборной Германии Йозуа Киммих, выступление которого в матче против Венгрии оценили в 8,9 балла.
В символическую сборную по итогам первого тура также попал футболист сборной Грузии, нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе, забивший на Евро уже два мяча в ворота сборной Чехии и Турции.
В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, а Чехия встретится с Турцией. Оба матча начнутся в 23:00 по тбилисскому времени.
Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.