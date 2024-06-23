https://sputnik-georgia.ru/20240623/gruziya-vyydet-na-pole-chtoby-pobedit-portugaliyu-na-evro-2024---mikautadze-288562158.html

Грузия выйдет на поле, чтобы победить Португалию на Евро-2024 – Микаутадзе

Грузия выйдет на поле, чтобы победить Португалию на Евро-2024 – Микаутадзе

Sputnik Грузия

В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени 23.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. Автор двух голов на Евро-2024 в Германии, нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе уверен, что 26 июня грузинские футболисты выйдут на поле, чтобы обыграть сборную Португалии, рассказал форвард после матча со сборной Чехии (1:1) журналистам. В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. А сборная Чехии в это же время проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. По словам футболиста, во время матча со сборной Чехией сильно ощущалась поддержка грузинских болельщиков. "Поддержка была очень хорошей, и я хочу всех поблагодарить. Люди любят футбол и поддерживают нас", – сказал Микаутадзе. Накануне сборная Грузии в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов. Шансы еще остались – послесловие к матчу Грузии и Чехии на Евро-2024 >>Свой первый матч на Евро Грузия уступила Турции 18 июня со счетом 1:3. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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