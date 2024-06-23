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Грузия выйдет на поле, чтобы победить Португалию на Евро-2024 – Микаутадзе
Грузия выйдет на поле, чтобы победить Португалию на Евро-2024 – Микаутадзе
Sputnik Грузия
В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени 23.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. Автор двух голов на Евро-2024 в Германии, нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе уверен, что 26 июня грузинские футболисты выйдут на поле, чтобы обыграть сборную Португалии, рассказал форвард после матча со сборной Чехии (1:1) журналистам. В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. А сборная Чехии в это же время проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. По словам футболиста, во время матча со сборной Чехией сильно ощущалась поддержка грузинских болельщиков. "Поддержка была очень хорошей, и я хочу всех поблагодарить. Люди любят футбол и поддерживают нас", – сказал Микаутадзе. Накануне сборная Грузии в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов. Шансы еще остались – послесловие к матчу Грузии и Чехии на Евро-2024 >>Свой первый матч на Евро Грузия уступила Турции 18 июня со счетом 1:3. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, чехия, португалия, турция, георгий микаутадзе, футбол, сборная грузии по футболу
Грузия выйдет на поле, чтобы победить Португалию на Евро-2024 – Микаутадзе
18:35 23.06.2024 (обновлено: 18:47 23.06.2024)
В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. Автор двух голов на Евро-2024 в Германии, нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе уверен, что 26 июня грузинские футболисты выйдут на поле, чтобы обыграть сборную Португалии, рассказал форвард после матча со сборной Чехии (1:1) журналистам.
В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. А сборная Чехии в это же время проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть.
"Мы знаем, что против Португалии будет сложно играть, но нам нужно выйти и мы выйдем на поле, чтобы победить", – сказал Микаутадзе.
По словам футболиста, во время матча со сборной Чехией сильно ощущалась поддержка грузинских болельщиков.
"Поддержка была очень хорошей, и я хочу всех поблагодарить. Люди любят футбол и поддерживают нас", – сказал Микаутадзе.
Накануне сборная Грузии в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов.
Свой первый матч на Евро Грузия уступила Турции 18 июня со счетом 1:3.
Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.