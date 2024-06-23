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Настал черед первой победы – премьер Грузии о предстоящем матче со сборной Португалии
Настал черед первой победы – премьер Грузии о предстоящем матче со сборной Португалии
Sputnik Грузия
В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени 23.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. После исторического выхода на Евро, первого забитого гола и первого очка, пришло время победы Грузии на чемпионате Европы по футболу в Германии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после матча между сборными Грузии и Чехии. Сборная Грузии в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов. Во второй встрече группы F Португалия разгромила Турцию (3:0). Таким образом, после двух туров у команды Португалии шесть очков, у Турции – три очка, у Грузии и Чехии по одному. В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. А сборная Чехии сразится с Турцией. Начало матча также в 23:00. Шансы еще остались – послесловие к матчу Грузии и Чехии на Евро-2024 >>Грузия сохраняет шансы на выход из группы. Для этого ей нужно во что бы то ни стало обыграть Португалию. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, чехия, португалия, ираклий кобахидзе, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, чехия, португалия, ираклий кобахидзе, футбол, сборная грузии по футболу
Настал черед первой победы – премьер Грузии о предстоящем матче со сборной Португалии
В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. После исторического выхода на Евро, первого забитого гола и первого очка, пришло время победы Грузии на чемпионате Европы по футболу в Германии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после матча между сборными Грузии и Чехии.
Сборная Грузии в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов.
"Двадцать шестое – наш день!!! Спасибо ребятам", – написал Кобахидзе в соцсети.
Во второй встрече группы F Португалия разгромила Турцию (3:0).
Таким образом, после двух туров у команды Португалии шесть очков, у Турции – три очка, у Грузии и Чехии по одному.
В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. А сборная Чехии сразится с Турцией. Начало матча также в 23:00.
Грузия сохраняет шансы на выход из группы. Для этого ей нужно во что бы то ни стало обыграть Португалию.
Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.