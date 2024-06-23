https://sputnik-georgia.ru/20240623/nastal-chered-pervoy-pobedy--premer-gruzii-o-predstoyaschem-matche-so-sbornoy-portugalii-288557818.html

Настал черед первой победы – премьер Грузии о предстоящем матче со сборной Португалии

Настал черед первой победы – премьер Грузии о предстоящем матче со сборной Португалии

Sputnik Грузия

В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени 23.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-23T12:04+0400

2024-06-23T12:04+0400

2024-06-23T12:04+0400

грузия на евро-2024

спорт

грузия

новости

чехия

португалия

ираклий кобахидзе

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/01/287118256_0:231:2048:1383_1920x0_80_0_0_7b338d0d6dee5a664572b2f01df6f72f.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. После исторического выхода на Евро, первого забитого гола и первого очка, пришло время победы Грузии на чемпионате Европы по футболу в Германии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после матча между сборными Грузии и Чехии. Сборная Грузии в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов. Во второй встрече группы F Португалия разгромила Турцию (3:0). Таким образом, после двух туров у команды Португалии шесть очков, у Турции – три очка, у Грузии и Чехии по одному. В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. А сборная Чехии сразится с Турцией. Начало матча также в 23:00. Шансы еще остались – послесловие к матчу Грузии и Чехии на Евро-2024 >>Грузия сохраняет шансы на выход из группы. Для этого ей нужно во что бы то ни стало обыграть Португалию. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

чехия

португалия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, чехия, португалия, ираклий кобахидзе, футбол, сборная грузии по футболу