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В Евросоюзе обсудили "тревожные события" в Грузии – Боррель о предстоящих мерах

В Евросоюзе обсудили "тревожные события" в Грузии – Боррель о предстоящих мерах

Sputnik Грузия

Боррель не исключил возможность приостановки финансовой помощи Евросоюза правительству Грузии 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T22:49+0400

2024-06-24T22:49+0400

2024-06-25T00:14+0400

грузия

политика

новости

еврокомиссия

совет европы

жозеп боррель

законопроект об иноагентах

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Второй раз подряд главы МИД стран ЕС обсудили "тревожные политические события" в Грузии, в том числе принятый закон "О прозрачности иностранного влияния", а также широко распространяемую официальными лицами страны дезинформацию о Евросоюзе и его ценностях, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель журналистам. Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 27 июня будет рассмотрен на самом высшем уровне, Евросоветом. Ранее посол ЕС в Грузии не исключил приостановления введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода.По его словам, если правительство не изменит свой курс действий, Грузия не сможет продвинуться на пути в Евросоюз. При этом Боррель не исключил возможность приостановки финансовой помощи правительству Грузии. Между тем, увеличится поддержка гражданского общества и СМИ в стране. "Мы будем противостоять дезинформации, увеличивать поддержку избирательного процесса. Мы рассмотрим возможность приостановки финансовой помощи правительству и пересмотрим нашу поддержку со стороны Европейского фонда мира. Это можно сделать немедленно, но мы продолжим следить за ситуацией и примем дополнительные меры, если ситуация ухудшится", – сказал Боррель. По его словам, приостановить финансовую помощь правительству Грузии можно при поддержке 2/3 стран Евросоюза. Также не требует единогласия прекращение действия плана поддержки Грузии Европейским фондом мира. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры откроются уже 25 июня.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, еврокомиссия, совет европы, жозеп боррель, законопроект об иноагентах, грузия - евросоюз