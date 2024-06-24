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Что происходит с недвижимостью в Тбилиси – результаты майского исследования

Что происходит с недвижимостью в Тбилиси – результаты майского исследования

Sputnik Грузия

Снижение было вызвано обилием выходных дней в мае и нестабильной обстановкой в стране 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T09:01+0400

2024-06-24T09:01+0400

2024-06-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Число продаж квартир в Тбилиси в мае снизилось, а вот цены на них выросли по сравнению с показателем мая 2023 года, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart. Согласно исследованию, число продаж на рынке жилищного фонда в мае 2024 года снизилось на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 3,1 тысячи квартир. Всего в Тбилиси за первые пять месяцев 2024 года продано 15 920 квартир, что составляет годовой прирост на 0,8%. На фоне снижения количества транзакций, объем рынка в мае уменьшился за год на 5,2% и составил 229,4 миллиона долларов. А вот в районах Мтацминда, Ваке и Вашлиджвари продажи самые низкие. По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси в мае составила 9,9 доллара за квадратный метр, сохранив тенденции к снижению. Как отмечают исследователи, на сегодняшний день уже наполовину реализованы квартиры в домах, которые были начаты в 2023-2024 годах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, недвижимость в тбилиси, недвижимость