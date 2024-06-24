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Двери Евросоюза закроются для Грузии – Боррель

Двери Евросоюза закроются для Грузии – Боррель

Sputnik Грузия

Европейская перспектива для Грузии может быть сокращена или отменена, заявил Боррель 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Если власти Грузии продолжат делать то, что делают сейчас, то двери в Евросоюз будут для Грузии закрыты, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня будет рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС, а 27 июня – на самом высшем уровне, Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер может стать приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода, сказал в начале мая посол ЕС в Грузии. Факт, что перспективы Грузии на пути в ЕС могут быть сокращены или упразднены, подчеркнул Боррель. "Мы говорим о серьезных вопросах. Если все так продолжится, то двери ЕС не будут открыты", – отметил Боррель. Верховный представитель ЕС планирует ознакомить министров с документом, в котором приведены разные варианты действий в краткосрочной и среднесрочной перспективе, чтобы "это не продолжалось в Грузии".По словам Борреля, под мерами подразумевается, например, прекращение поддержки через Европейский фонд мира или прекращение политических контактов на высоком уровне, а также рассмотрение вопроса о прекращении некоторой части финансовой поддержки, предоставляемой непосредственно правительству. "Мы не хотим причинять людям еще больше боли. Но существуют решения, и в конце дня я смогу сказать вам, какова была реакция министров на мои предложения", – цитирует Борреля Первый канал.В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры откроются уже 25 июня. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, жозеп боррель, совет европы, оон, молдова, украина, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?