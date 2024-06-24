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Грузия увеличила экспорт голубики более чем в четыре раза

Грузия увеличила экспорт голубики более чем в четыре раза

Sputnik Грузия

Из Грузии вывезли голубику на сумму 11,4 миллиона долларов, что в 4,2 раза больше по сравнению с отчетным периодом прошлого года 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T15:55+0400

2024-06-24T15:55+0400

2024-06-24T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Экспорт голубики из Грузии отличается растущей тенденцией – с 1 мая по 16 июня 2024 года из страны уже вывезли 1,8 тысячи тонн, в 4,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил Минсельхоз страны. Экспорт грузинской голубики начался в 2019 году и каждый год удваивался как по количеству, так и по объему. В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии. Согласно исследованию инвестиционной компании Galt&Taggart, производство голубики к 2027 году увеличится в Грузии до 25 млн килограммов по сравнению с четырьмя миллионами килограммов в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии