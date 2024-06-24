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На матче с Португалией нам нужно много зрителей на стадионе – вице-президент ФФГ
На матче с Португалией нам нужно много зрителей на стадионе – вице-президент ФФГ
Sputnik Грузия
В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени 24.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Сборной Грузии по футболу в матче третьего тура чемпионата Европы против Португалии нужны полные трибуны и поддержка грузинских болельщиков, заявил вице-президент Федерации футбола Грузии, экс-нападающий национальной команды Александр Иашвили. В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. А сборная Чехии в это же время проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. Что касается матча с Чехией, который завершился ничьей, по словам Иашвили, изначально все в команде знали, что предстоит трудная игра. "Чехия физически очень сильная команда. У нее большое преимущество в стандартных ситуациях, и, конечно, это была сложная игра", – заявил Иашвили. По словам бывшего нападающего сборной Грузии, в обоих матчах евро как против команды Турции, так и Чехии, футболисты показали удивительное сплочение, потрясающую боеспособность. Сборная Грузии 22 июня в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов. Свой первый матч на Евро Грузия уступила Турции 18 июня со счетом 1:3. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу
На матче с Португалией нам нужно много зрителей на стадионе – вице-президент ФФГ
16:32 24.06.2024 (обновлено: 16:54 24.06.2024)
В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Сборной Грузии по футболу в матче третьего тура чемпионата Европы против Португалии нужны полные трибуны и поддержка грузинских болельщиков, заявил вице-президент Федерации футбола Грузии, экс-нападающий национальной команды Александр Иашвили.
В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. А сборная Чехии в это же время проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть.
"Нам также очень нужно много зрителей на стадионе против Португалии. Не зря говорят, что болельщик – 12-й игрок, и он обладает поразительной силой", – сказал Иашвили в эфире телекомпании "Имеди".
Что касается матча с Чехией, который завершился ничьей, по словам Иашвили, изначально все в команде знали, что предстоит трудная игра.
"Чехия физически очень сильная команда. У нее большое преимущество в стандартных ситуациях, и, конечно, это была сложная игра", – заявил Иашвили.
По словам бывшего нападающего сборной Грузии, в обоих матчах евро как против команды Турции, так и Чехии, футболисты показали удивительное сплочение, потрясающую боеспособность.
"Все говорят, что сборная Грузии особенная, в ней чувствуется дух, и все сходятся во мнении, что сборная Грузии – большая находка на чемпионате Европы", – сказал Иашвили.
Сборная Грузии 22 июня в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов.
Свой первый матч на Евро Грузия уступила Турции 18 июня со счетом 1:3.
Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.