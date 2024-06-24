https://sputnik-georgia.ru/20240624/premer-gruzii-vystupit-v-parlamente-na-tekuschey-nedele-288565900.html

Премьер Грузии выступит в парламенте на текущей неделе

Премьер Грузии выступит в парламенте на текущей неделе

Sputnik Грузия

Для Кобахидзе это будет первый по счету отчет в ранге премьера Грузии 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T11:19+0400

2024-06-24T11:19+0400

2024-06-24T11:19+0400

премьер-министр грузии

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на текущей неделе выступит в законодательном органе страны с ежегодным докладом о проделанной работе по выполнению программы правительства в 2023 году и ответит на вопросы депутатов. Отчет премьера включает в себя как информацию о проделанной работе в направлении внешней политики, так и вопросы внутренней политики и экономики, а также осуществление важных правительственных программ. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверены, что отчет главы грузинского правительства в парламенте будет интересным. Однако пока не известно, будут ли представители оппозиции присутствовать на выступлении премьера. Премьер выступит в парламенте с ежегодным отчетом 28 июня. В документе среди прочего говорится, что правительство Грузии неуклонно реализует программу демократического, устойчивого и мирного развития страны и проводит важные реформы для эффективной реализации целей, определенных правительственной программой. Как отмечено в документе, институциональное укрепление страны продолжается непрерывно в четырех приоритетных направлениях, определенных правительственной программой, которые обеспечат экономическую стабильность и безопасность в стране, развитие социальной политики, улучшение надлежащего управления, правосудия и защиту прав человека. Для Кобахидзе это будет первый по счету отчет в ранге премьера Грузии. Согласно регламенту парламента, отчетом главы правительства парламент завершит работу в рамках весенней сессии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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