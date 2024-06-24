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Премьер Грузии выступит в парламенте на текущей неделе
Премьер Грузии выступит в парламенте на текущей неделе
Sputnik Грузия
Для Кобахидзе это будет первый по счету отчет в ранге премьера Грузии 24.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-24T11:19+0400
2024-06-24T11:19+0400
2024-06-24T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на текущей неделе выступит в законодательном органе страны с ежегодным докладом о проделанной работе по выполнению программы правительства в 2023 году и ответит на вопросы депутатов. Отчет премьера включает в себя как информацию о проделанной работе в направлении внешней политики, так и вопросы внутренней политики и экономики, а также осуществление важных правительственных программ. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверены, что отчет главы грузинского правительства в парламенте будет интересным. Однако пока не известно, будут ли представители оппозиции присутствовать на выступлении премьера. Премьер выступит в парламенте с ежегодным отчетом 28 июня. В документе среди прочего говорится, что правительство Грузии неуклонно реализует программу демократического, устойчивого и мирного развития страны и проводит важные реформы для эффективной реализации целей, определенных правительственной программой. Как отмечено в документе, институциональное укрепление страны продолжается непрерывно в четырех приоритетных направлениях, определенных правительственной программой, которые обеспечат экономическую стабильность и безопасность в стране, развитие социальной политики, улучшение надлежащего управления, правосудия и защиту прав человека. Для Кобахидзе это будет первый по счету отчет в ранге премьера Грузии. Согласно регламенту парламента, отчетом главы правительства парламент завершит работу в рамках весенней сессии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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премьер-министр грузии, политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
премьер-министр грузии, политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
Премьер Грузии выступит в парламенте на текущей неделе
Для Кобахидзе это будет первый по счету отчет в ранге премьера Грузии
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на текущей неделе выступит в законодательном органе страны с ежегодным докладом о проделанной работе по выполнению программы правительства в 2023 году и ответит на вопросы депутатов.
Отчет премьера включает в себя как информацию о проделанной работе в направлении внешней политики, так и вопросы внутренней политики и экономики, а также осуществление важных правительственных программ.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверены, что отчет главы грузинского правительства в парламенте будет интересным. Однако пока не известно, будут ли представители оппозиции присутствовать на выступлении премьера.
"Интересно, будет присутствовать оппозиция или нет. Потому что, хочу подчеркнуть, с тех пор, как господин Кобахидзе стал премьером, оппозиция ни разу не посмела пригласить его в парламент даже в формате интерпелляции. Мы все помним, как завершалось для оппозиции любое его выступление, даже до того, как он стал премьером, поскольку они не могут вступать с ним в какое-либо аргументированное обсуждение", - заявил депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Кирцхалия.
Премьер выступит в парламенте с ежегодным отчетом 28 июня. В документе среди прочего говорится, что правительство Грузии неуклонно реализует программу демократического, устойчивого и мирного развития страны и проводит важные реформы для эффективной реализации целей, определенных правительственной программой.
Как отмечено в документе, институциональное укрепление страны продолжается непрерывно в четырех приоритетных направлениях, определенных правительственной программой, которые обеспечат экономическую стабильность и безопасность в стране, развитие социальной политики, улучшение надлежащего управления, правосудия и защиту прав человека.
Для Кобахидзе это будет первый по счету отчет в ранге премьера Грузии. Согласно регламенту парламента, отчетом главы правительства парламент завершит работу в рамках весенней сессии.