https://sputnik-georgia.ru/20240624/remontnye-raboty-na-magistralnom-vodoprovode-bliz-tbilisi-zavershatsya-25-iyunya-288565703.html
Ремонтные работы на магистральном водопроводе близ Тбилиси завершатся 25 июня
Ремонтные работы на магистральном водопроводе близ Тбилиси завершатся 25 июня
Sputnik Грузия
Авария, оставившая без воды 110 тысяч человек, произошла на магистральной трубе близ села Цицамури 16 июня 24.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-24T10:52+0400
2024-06-24T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Водоснабжение густонаселенных районов Тбилиси будет полностью восстановлено во вторник, 25 июня, сообщили в пресс-службе водораспределительной компании Georgian Water and Power. Авария произошла на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) утром 16 июня. Своевременно устранить повреждение не удалось из-за того, что место поломки оказалось под большой массой земли. Кто-то бесконтрольно сбрасывал там сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный грунтовый склон. Ремонтные работы на магистральном водопроводе ведутся по ранее озвученному руководством GWP плану в беспрерывном режиме. В результате аварии на магистральной трубе без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. В Мцхета проблема с водоснабжением была устранена. Работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня. Все эти дни, чтобы безопасно добраться до места поломки, специалисты с использованием техники срезали оползневый грунтовый склон и создавали ступенчатые террасы. Между тем МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения магистрального трубопровода. Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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georgian water and power, происшествия, новости, грузия, тбилиси, мцхета, вода
georgian water and power, происшествия, новости, грузия, тбилиси, мцхета, вода
Ремонтные работы на магистральном водопроводе близ Тбилиси завершатся 25 июня
Авария, оставившая без воды 110 тысяч человек, произошла на магистральной трубе близ села Цицамури 16 июня
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Водоснабжение густонаселенных районов Тбилиси будет полностью восстановлено во вторник, 25 июня, сообщили в пресс-службе водораспределительной компании Georgian Water and Power.
Авария произошла на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) утром 16 июня. Своевременно устранить повреждение не удалось из-за того, что место поломки оказалось под большой массой земли. Кто-то бесконтрольно сбрасывал там сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный грунтовый склон.
Ремонтные работы на магистральном водопроводе ведутся по ранее озвученному руководством GWP плану в беспрерывном режиме.
В результате аварии на магистральной трубе без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. В Мцхета проблема с водоснабжением была устранена.
Работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня. Все эти дни, чтобы безопасно добраться до места поломки, специалисты с использованием техники срезали оползневый грунтовый склон и создавали ступенчатые террасы.
Между тем МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения магистрального трубопровода. Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы.