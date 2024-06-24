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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 июня

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 июня

Sputnik Грузия

Максимальная температура воздуха на неделе составит +34 градуса 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T14:04+0400

2024-06-24T14:04+0400

2024-06-24T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси в основном жаркую и солнечную погоду, однако временами ожидаются облачность и осадки. В понедельник, 24 июня, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода и местами облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит +25 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до +32 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39. Во вторник, 25 июня, в Тбилиси синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду без осадков. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 34 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39. В среду, 26 июня, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39. В четверг, 27 июня, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:28. Минимальная температура воздуха составит 17 градусов, а днем поднимется максимум до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39. В пятницу, 28 июня, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода, местами ожидается облачность. Восход солнца будет в 05:28. Минимальная температура воздуха ночью составит 17 градусов, а днем прогреется до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39. В субботу, 29 июня, погода в Тбилиси ухудшится, местами ожидается ясная погода, местами облачность и осадки. Восход солнца будет в 05:29. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39. В воскресенье, 30 июня, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода и дождь с грозами. Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов, днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. Восход солнца будет в 05:29. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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