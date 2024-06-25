Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240625/armeniya-i-gruziya-uglubyat-sotrudnichestvo-v-sfere-turizma-288577258.html
Армения и Грузия углубят сотрудничество в сфере туризма
Армения и Грузия углубят сотрудничество в сфере туризма
Sputnik Грузия
Среди вопросов, требующих проработки, – популяризация Армении в Грузии как привлекательного туристического направления 25.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-25T20:36+0400
2024-06-25T20:36+0400
грузия
новости
туризм
армения
грузино-армянские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24555/42/245554247_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_52cb624ec05bf699da1f246ab9933a06.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Армения и Грузия создадут совместную рабочую группу, призванную решить проблемы в сфере туризма между двумя странами, заявил председатель Федерации туризма Армении Мехак Апресян, сообщил Sputnik Армения.По его словам, договоренность об этом достигнута Федерацией туризма Армении и Грузинской Ассоциацией туризма в Ереване на полях армяно-грузинского туристического форума. В состав рабочей группы войдут представители государственного и частного сектора.Среди вопросов, требующих проработки, – популяризация Армении в Грузии как привлекательного туристического направления. В Грузии дефицит информации о соседней стране, и Грузия в этом смысле лучше представлена в Армении. Планируется также создание единых туристических продуктов, с которыми обе страны займут новую нишу на туристической карте мира и привлекут дополнительные туристические потоки.Стороны также намерены наладить культурный диалог, повысить взаимоуважение к традициям и культурно-историческому наследию обоих народов.Апресян указал также на увеличение частоты авиаполетов между двумя странами. По его словам, это повлияет на тарифную политику, что в свою очередь приведет к росту пассажиропотока и снижению стоимости билетов.Напомним, по состоянию на 10 июня с начала 2024 года Армению посетили 766 745 туристов. Грузия по числу посещений находится на втором месте, после России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24555/42/245554247_109:0:1533:1068_1920x0_80_0_0_a6c0d08137803c901f44a55492010f6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, туризм, армения, грузино-армянские отношения
грузия, новости, туризм, армения, грузино-армянские отношения

Армения и Грузия углубят сотрудничество в сфере туризма

20:36 25.06.2024
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsДень независимости отметили в Армении. Туристы
День независимости отметили в Армении. Туристы - Sputnik Грузия, 1920, 25.06.2024
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Подписаться
Среди вопросов, требующих проработки, – популяризация Армении в Грузии как привлекательного туристического направления
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Армения и Грузия создадут совместную рабочую группу, призванную решить проблемы в сфере туризма между двумя странами, заявил председатель Федерации туризма Армении Мехак Апресян, сообщил Sputnik Армения.
По его словам, договоренность об этом достигнута Федерацией туризма Армении и Грузинской Ассоциацией туризма в Ереване на полях армяно-грузинского туристического форума. В состав рабочей группы войдут представители государственного и частного сектора.

"В скором времени представители рабочей группы проведут первую встречу на армяно-грузинской границе. Они на месте обсудят проблемы на таможенном пункте пропуска и предложат решения", – сказал он.

Среди вопросов, требующих проработки, – популяризация Армении в Грузии как привлекательного туристического направления. В Грузии дефицит информации о соседней стране, и Грузия в этом смысле лучше представлена в Армении. Планируется также создание единых туристических продуктов, с которыми обе страны займут новую нишу на туристической карте мира и привлекут дополнительные туристические потоки.
Стороны также намерены наладить культурный диалог, повысить взаимоуважение к традициям и культурно-историческому наследию обоих народов.
Апресян указал также на увеличение частоты авиаполетов между двумя странами. По его словам, это повлияет на тарифную политику, что в свою очередь приведет к росту пассажиропотока и снижению стоимости билетов.
Напомним, по состоянию на 10 июня с начала 2024 года Армению посетили 766 745 туристов. Грузия по числу посещений находится на втором месте, после России.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0