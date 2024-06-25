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Армения и Грузия углубят сотрудничество в сфере туризма

Армения и Грузия углубят сотрудничество в сфере туризма

Sputnik Грузия

Среди вопросов, требующих проработки, – популяризация Армении в Грузии как привлекательного туристического направления 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T20:36+0400

2024-06-25T20:36+0400

2024-06-25T20:36+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Армения и Грузия создадут совместную рабочую группу, призванную решить проблемы в сфере туризма между двумя странами, заявил председатель Федерации туризма Армении Мехак Апресян, сообщил Sputnik Армения.По его словам, договоренность об этом достигнута Федерацией туризма Армении и Грузинской Ассоциацией туризма в Ереване на полях армяно-грузинского туристического форума. В состав рабочей группы войдут представители государственного и частного сектора.Среди вопросов, требующих проработки, – популяризация Армении в Грузии как привлекательного туристического направления. В Грузии дефицит информации о соседней стране, и Грузия в этом смысле лучше представлена в Армении. Планируется также создание единых туристических продуктов, с которыми обе страны займут новую нишу на туристической карте мира и привлекут дополнительные туристические потоки.Стороны также намерены наладить культурный диалог, повысить взаимоуважение к традициям и культурно-историческому наследию обоих народов.Апресян указал также на увеличение частоты авиаполетов между двумя странами. По его словам, это повлияет на тарифную политику, что в свою очередь приведет к росту пассажиропотока и снижению стоимости билетов.Напомним, по состоянию на 10 июня с начала 2024 года Армению посетили 766 745 туристов. Грузия по числу посещений находится на втором месте, после России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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