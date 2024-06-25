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Австралиец стал жертвой преступной схемы в Грузии

Австралиец стал жертвой преступной схемы в Грузии

Sputnik Грузия

Гражданин Австралии рассчитывал на помощь в возращении потерянных инвестированных средств, но пострадал еще больше 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T18:29+0400

2024-06-25T18:29+0400

2024-06-25T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии раскрыла мошенническую схему с использованием зарегистрированной в стране компании, вследствие чего гражданин Австралии лишился 53 444 евро, говорится в сообщении прокуратуры. К этому времени к уголовной ответственности привлечен один человек, а также его компания. Уже состоялся суд, который отправил обвиняемого под арест на время следствия. В целях легализации этих денег они с фиктивным предназначением и с использованием фальшивых документов по частям перечислили в Ливан на счет опять-таки компании обвиняемого. Сумма отмытых денег составила 131 тысячу евро. В отношении физического лица уголовное преследование началось по фактам мошенничества в особо крупном размере, совершенном заранее сговорившейся группой лиц в особо крупном размере, и незаконной легализации доходов. Ему грозит от 6 до 12 лет.Что касается компании этого обвиняемого, ей предъявлено обвинение по факту легализации незаконных доходов, что карается ликвидацией или лишением права на деятельность и штрафом. Прокуратура отметила, что продолжает следствие для установления других членов преступной группировки, а также занятых аналогичной деятельностью других физических или юридических лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, австралия, ливан, генеральная прокуратура грузии