https://sputnik-georgia.ru/20240625/gruziya-na-evro-2024---kiteishvili-sygraet-v-matche-protiv-portugalii-288592866.html

Грузия на Евро-2024 – Китеишвили сыграет в матче против Португалии

Грузия на Евро-2024 – Китеишвили сыграет в матче против Португалии

Sputnik Грузия

Отар Китеишвили был травмирован во время товарищеского матча с Черногорией 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили, который пропустил два первых матча Евро-2024 из-за травмы, полученной в товарищеском матче с Черногорией (3:1), восстановился и поможет команде в игре с Португалией, сообщили в пресс-службе Федерации футбола Грузии. В третьем туре Евро-2024 Грузия 26 июня сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. В это же время сборная Чехии проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. Двадцативосьмилетний Китеишвили уже тренируется с остальными футболистами, ранее он готовился к матчу индивидуально. Сборная Грузии приложит все усилия для победы над Португалией – Мамардашвили>>Перед матчем с Португалией 25 июня на стадионе "Арене АуфШальке" состоится предматчевая пресс-конференция. После пресс-конференции, в 20:00, сборная Грузии проведет предматчевую тренировку на тренировочной базе Фельберт. Первые 15 минут тренировки будут открыты для аккредитованных СМИ. Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий (Жорж) Микатудазе. Он же попал в символическую сборную по итогам первого тура. По итогам второго тура в символическую сборную попал еще один грузинский футболист, – на этот раз вратарь команды Георгий Мамардашвили, который в матче с Чехией записал на свой счет 11 сейвов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, португалия, отар китеишвили