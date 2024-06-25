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Сборная Грузии приложит все усилия для победы над Португалией – Мамардашвили
Сборная Грузии приложит все усилия для победы над Португалией – Мамардашвили
Sputnik Грузия
Для того, чтобы выйти из группы на чемпионате Европы, сборной Грузии нужна победа в матче с Португалией 25.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-25T14:31+0400
2024-06-25T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Футболисты сборной Грузии приложат все усилия, чтобы обыграть фаворита группы – сборную Португалии – и выйти в плей-офф чемпионата Европы, сказал вратарь национальной команды Георгий Мамардашвили. Мамардашвили стал главным героем матча второго тура чемпионата Европы против команды Чехии. Голкипер-грузин записал на свой счет 11 сейвов и был признан лучшим игроком встречи. Матч против Чехии принес Грузии первое очко на Евро-2024 (1:1). Следующую встречу Грузия проведет против команды Португалии 26 июня. Для выхода в плей-офф сборной необходима победа. Голкипер сборной Грузии поблагодарил болельщиков за поддержку и тот энтузиазм, который чувствовался на играх против Турции и Чехии. Футболисты сделают все, чтобы обрадовать болельщиков, подчеркнул вратарь. Выход в плей-офф Евро-2024 будет большим достижением для Грузии – Зивзивадзе>>Мамардашвили по итогам матча с Чехией вошел в символическую сборную второго тура чемпионата по версии аналитического спортивного портала Sofascore. В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, а Чехия встретится с Турцией. Оба матча начнутся в 23:00 по тбилисскому времени. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия
Сборная Грузии приложит все усилия для победы над Португалией – Мамардашвили
Для того, чтобы выйти из группы на чемпионате Европы, сборной Грузии нужна победа в матче с Португалией
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Футболисты сборной Грузии приложат все усилия, чтобы обыграть фаворита группы – сборную Португалии – и выйти в плей-офф чемпионата Европы, сказал вратарь национальной команды Георгий Мамардашвили.
Мамардашвили стал главным героем матча второго тура чемпионата Европы против команды Чехии. Голкипер-грузин записал на свой счет 11 сейвов и был признан лучшим игроком встречи. Матч против Чехии принес Грузии первое очко на Евро-2024 (1:1). Следующую встречу Грузия проведет против команды Португалии 26 июня. Для выхода в плей-офф сборной необходима победа.
"Нас ждет непростая игра против Португалии, которая является одним из фаворитов чемпионата Европы. Мы приложим все усилия, чтобы победить и выйти из группы. Когда мы играем за свою страну, мы всегда мотивированы. Это двойная мотивация, когда защищаешь честь своей страны на турнире такого уровня", – сказал Мамардашвили.
Голкипер сборной Грузии поблагодарил болельщиков за поддержку и тот энтузиазм, который чувствовался на играх против Турции и Чехии.
"Я хочу поблагодарить каждого фаната. В Германию приехало много людей, которые с энтузиазмом поддерживали нас в матче с Чехией. Без их поддержки мы бы не продвинулись так далеко", – сказал Мамардашвили.
Футболисты сделают все, чтобы обрадовать болельщиков, подчеркнул вратарь.
Мамардашвили по итогам матча с Чехией вошел в символическую сборную второго тура чемпионата по версии аналитического спортивного портала Sofascore.
В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, а Чехия встретится с Турцией. Оба матча начнутся в 23:00 по тбилисскому времени.
Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.