https://sputnik-georgia.ru/20240625/sbornaya-gruzii-prilozhit-vse-usiliya-dlya-pobedy-nad-portugaliey--mamardashvili-288581790.html

Сборная Грузии приложит все усилия для победы над Португалией – Мамардашвили

Сборная Грузии приложит все усилия для победы над Португалией – Мамардашвили

Sputnik Грузия

Для того, чтобы выйти из группы на чемпионате Европы, сборной Грузии нужна победа в матче с Португалией 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T14:31+0400

2024-06-25T14:31+0400

2024-06-25T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Футболисты сборной Грузии приложат все усилия, чтобы обыграть фаворита группы – сборную Португалии – и выйти в плей-офф чемпионата Европы, сказал вратарь национальной команды Георгий Мамардашвили. Мамардашвили стал главным героем матча второго тура чемпионата Европы против команды Чехии. Голкипер-грузин записал на свой счет 11 сейвов и был признан лучшим игроком встречи. Матч против Чехии принес Грузии первое очко на Евро-2024 (1:1). Следующую встречу Грузия проведет против команды Португалии 26 июня. Для выхода в плей-офф сборной необходима победа. Голкипер сборной Грузии поблагодарил болельщиков за поддержку и тот энтузиазм, который чувствовался на играх против Турции и Чехии. Футболисты сделают все, чтобы обрадовать болельщиков, подчеркнул вратарь. Выход в плей-офф Евро-2024 будет большим достижением для Грузии – Зивзивадзе>>Мамардашвили по итогам матча с Чехией вошел в символическую сборную второго тура чемпионата по версии аналитического спортивного портала Sofascore. В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, а Чехия встретится с Турцией. Оба матча начнутся в 23:00 по тбилисскому времени. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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