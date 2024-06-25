https://sputnik-georgia.ru/20240625/kaladze-oproverg-slukhi-o-svoem-vliyanii-na-trenerskiy-shtab-sbornoy-gruzii-po-futbolu-288584395.html

Каладзе опроверг слухи о своем влиянии на тренерский штаб сборной Грузии по футболу

Каладзе опроверг слухи о своем влиянии на тренерский штаб сборной Грузии по футболу

Sputnik Грузия

Форвард сборной Грузии Буду Зивзивадзе сыграл 12 минут в одном из двух состоявшихся матчей на чемпионате Европы, что вызвало недовольство части болельщиков 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T17:07+0400

2024-06-25T17:07+0400

2024-06-25T17:13+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Генсек правящей партии "Грузинская мечта", экс-капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе опроверг слухи о своем влиянии на решения тренерского штаба национальной сборной и блокировке выхода на поле в матчах Евро-2024 нападающего Буду Зивзивадзе. Часть грузинского сегмента соцсетей полагает, что форварда сборной Грузии Буду Зивзивадзе не выпускают на поле в матчах Евро-2024 из-за его публичных заявлений против закона об "иноагентах", а также антироссийских комментариев. Якобы мэр Тбилиси Каладзе взял вопрос под личный контроль и вынудил нападающего удалить из соцсетей все политические заявления, а также он блокирует его выход на поле. Их мнение – это очень большая глупость, сказал мэр. По его словам, в последнем туре группового этапа Евро-2024 сборной Грузии предстоит сыграть с одной из лучших команд мира – сборной Португалии, но у команды есть шансы на выход из группы. С тем настроем, который сборная Грузии проявила в первых двух играх, можно добиться успеха против Португалии, отметил он.Мэр Тбилиси также поздравил болельщиков и всех игроков с первым очком, который команде удалось добыть в матче против команды Чехии 22 июня. В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. В это же время сборная Чехии проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. Сборная Грузии приложит все усилия для победы над Португалией – Мамардашвили>>Сборная Грузии в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы 22 июня сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов. Свой первый матч на Евро Грузия уступила Турции 18 июня со счетом 1:3. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, спорт, грузия, тбилиси, каха каладзе, буду зивзивадзе