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Особый карантинный режим в Азербайджане продлен – граница с Грузией по-прежнему закрыта

Особый карантинный режим в Азербайджане продлен – граница с Грузией по-прежнему закрыта

Sputnik Грузия

В настоящее время разрешен только въезд в Азербайджан воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T19:48+0400

2024-06-25T19:48+0400

2024-06-25T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Специальный карантинный режим из-за COVID-19 в Азербайджане продлен до 1 октября 2024 года согласно распоряжению, подписанному премьер-министром республики Али Асадовым, сообщает Sputnik Азербайджан.Карантинный режим включает в себя среди прочего закрытие сухопутных границ, в том числе с Грузией.Правительство Азербайджана в марте 2023 года отменило ряд ограничений в связи с особым карантинным режимом. Так, в республику был разрешен въезд воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.При этом COVID-паспорт (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата) не требуется в следующих случаях:– при въезде в Азербайджан граждан иностранных государств и граждан других стран, постоянно проживающих в этих государствах, а также лиц без гражданства;– при посещении ряда мест (места проведения праздничных мероприятий, спортивные и оздоровительные объекты, крупные торговые центры, объекты общественного питания, гостиницы, на маршрутах междугородного (межрайонного) транспортного сообщения и другие места, в отношении которых было установлено такое требование).Как ранее заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили, Грузия потеряла более 1,5 миллиона туристов из-за закрытия Азербайджаном сухопутной границы и не смогла вернуться к допандемийным показателям.Грузия потеряла 1,5 млн туристов из-за закрытия сухопутной границы с Азербайджаном >>По ее словам, это эквивалентно примерно 400 миллионам долларов, и именно этот фактор привел к тому, что Грузия не смогла полностью восстановить туристические потоки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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