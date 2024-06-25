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https://sputnik-georgia.ru/20240625/podacha-vody-zhitelyam-tbilisi-polnostyu-vosstanovlena-288582784.html
Подача воды жителям Тбилиси полностью восстановлена
Подача воды жителям Тбилиси полностью восстановлена
Sputnik Грузия
Авария на магистральном трубопроводе произошла 16 июня, с 17 июня жители густонаселенных районов Тбилиси получали воду по графику 25.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-25T14:17+0400
2024-06-25T14:17+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Поврежденные участки центрального магистрального трубопровода возле села Цицамури (близ Тбилиси) полностью восстановлены, что позволило возобновить бесперебойную подачу воды абонентам, заявил в пресс-службе водораспределительной компании Georgian Water and Power. Утром 16 июня на магистральном трубопроводе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) произошла авария. Своевременно устранить повреждение не удалось из-за того, что место поломки оказалось под большой массой земли. Специалисты добрались до него только пятый день. С 17 по 24 июня жители густонаселенных районов Тбилиси получали воду по графику. Поэтапное восстановление водоснабжения началось с вечера 24 июня. После заполнения сети водой технические группы GWP приступили к наблюдению по всему периметру указанного трубопровода для оценки устойчивости восстановленных участков к нагрузкам под давлением воды. По чьей вине без воды остались тысячи жителей Тбилиси? МВД начало расследование&gt;&gt;В результате аварии на магистральной трубе без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. В Мцхета проблема с водоснабжением была устранена. Кто-то бесконтрольно сбрасывал там сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный грунтовый склон. Работы на месте велись непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня. Все эти дни, чтобы безопасно добраться до места поломки, специалисты с использованием техники срезали оползневый грунтовый склон и создавали ступенчатые террасы. Между тем МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения магистрального трубопровода. Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, georgian water and power, тбилиси
грузия, новости, происшествия, georgian water and power, тбилиси

Подача воды жителям Тбилиси полностью восстановлена

14:17 25.06.2024
© Georgian Water and Power Ремонтные работы водопровода
Ремонтные работы водопровода - Sputnik Грузия, 1920, 25.06.2024
© Georgian Water and Power
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Авария на магистральном трубопроводе произошла 16 июня, с 17 июня жители густонаселенных районов Тбилиси получали воду по графику
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Поврежденные участки центрального магистрального трубопровода возле села Цицамури (близ Тбилиси) полностью восстановлены, что позволило возобновить бесперебойную подачу воды абонентам, заявил в пресс-службе водораспределительной компании Georgian Water and Power.
Утром 16 июня на магистральном трубопроводе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) произошла авария. Своевременно устранить повреждение не удалось из-за того, что место поломки оказалось под большой массой земли. Специалисты добрались до него только пятый день. С 17 по 24 июня жители густонаселенных районов Тбилиси получали воду по графику.
Поэтапное восстановление водоснабжения началось с вечера 24 июня. После заполнения сети водой технические группы GWP приступили к наблюдению по всему периметру указанного трубопровода для оценки устойчивости восстановленных участков к нагрузкам под давлением воды.
По чьей вине без воды остались тысячи жителей Тбилиси? МВД начало расследование>>
В результате аварии на магистральной трубе без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. В Мцхета проблема с водоснабжением была устранена.
Кто-то бесконтрольно сбрасывал там сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный грунтовый склон.
Работы на месте велись непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня. Все эти дни, чтобы безопасно добраться до места поломки, специалисты с использованием техники срезали оползневый грунтовый склон и создавали ступенчатые террасы.
Между тем МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения магистрального трубопровода. Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы.
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