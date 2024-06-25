https://sputnik-georgia.ru/20240625/rol-moryakov-unikalna--premer-gruzii-pozdravil-moryakov-s-professionalnym-prazdnikom-288581170.html

Ваша роль уникальна – премьер Грузии поздравил моряков с профессиональным праздником

Ваша роль уникальна – премьер Грузии поздравил моряков с профессиональным праздником

Sputnik Грузия

Количество моряков в Грузии растет ежегодно, сегодня их более 18 тысяч, отметил премьер 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T12:54+0400

2024-06-25T12:54+0400

2024-06-25T12:56+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

батумская государственная морская академия

батуми

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Роль мореходства и моряков уникальная для устойчивого развития Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на построении по случаю Международного дня моряка в Батуми (АР Аджария). Празднование Международного дня моряка традиционно началось торжественным шествием курсантов Батумской государственной морской академии. Курсанты прошлись маршем по улице Руставели к пристани в сопровождении оркестра. Прозвучал государственный гимн Грузии, после чего кадеты приняли присягу.Премьер поблагодарил моряков за профессионализм и пожелал им успехов. По словам премьера, сегодня через Грузию проходит Средний коридор — кратчайший путь, соединяющая Европу и Азию, а растущая стратегическая значимость Грузии для стабильности и развития региона ясно подчеркивает особую важность профессионализма и ежедневного труда моряков. Средний коридор - это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В ходе выступления Кобахидзе отметил шаги, предпринятые правительством для укрепления и развития морской сферы, чтобы еще больше ценить моряков и сделать морской сектор более безопасным местом работы. По его словам, этот процесс продолжается, и уже с 1 июля 2024 года в силу вступит закон "О труде моряков", который еще больше урегулирует вопросы, связанные с трудовыми и социальными условиями, безопасностью моряков, государство сможет более эффективно защищать права и интересы моряков, работающих на судах, плавающих под флагом Грузии или любого другого государства. День моряка отмечается с 2010 года ежегодно 25 июня. Этот относительно молодой праздник учрежден согласно резолюции, принятой странами-членами Международной морской организации на конференции в столице Филиппин, Маниле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, батумская государственная морская академия, батуми