Ваша роль уникальна – премьер Грузии поздравил моряков с профессиональным праздником
12:54 25.06.2024 (обновлено: 12:56 25.06.2024)
© Courtesy of B N T UСтуденты Батумской государственной морской академии
© Courtesy of B N T U
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Количество моряков в Грузии растет ежегодно, сегодня их более 18 тысяч, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Роль мореходства и моряков уникальная для устойчивого развития Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на построении по случаю Международного дня моряка в Батуми (АР Аджария).
Празднование Международного дня моряка традиционно началось торжественным шествием курсантов Батумской государственной морской академии. Курсанты прошлись маршем по улице Руставели к пристани в сопровождении оркестра. Прозвучал государственный гимн Грузии, после чего кадеты приняли присягу.
"Международное мореходство играет незаменимую роль для мировой экономики, а роль мореходства и каждого моряка также уникальна для устойчивого экономического развития Грузии и укрепления нашей страны в целом. Эта миссия особенно очевидна сегодня, когда ключевое значение нашей страны в процессе формирования нового мирового порядка проявляется еще больше", - заявил Кобахидзе.
Премьер поблагодарил моряков за профессионализм и пожелал им успехов.
"От имени правительства Грузии и от себя лично благодарю вас за ваш профессионализм и патриотизм, еще раз поздравляю вас с Международным днем моряков и желаю дальнейших успехов", - сказал Кобахидзе.
По словам премьера, сегодня через Грузию проходит Средний коридор — кратчайший путь, соединяющая Европу и Азию, а растущая стратегическая значимость Грузии для стабильности и развития региона ясно подчеркивает особую важность профессионализма и ежедневного труда моряков.
Средний коридор - это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
"В результате этой работы Грузия стала ведущей морской страной Черноморского региона. Сегодня количество грузинских моряков на судах, плавающих под флагом нашей страны и 74 других государств мира, превышает 18 тысяч, и с каждым годом это число увеличивается. Растет и авторитет государственного флага Грузии в международном судоходстве", - отметил премьер.
В ходе выступления Кобахидзе отметил шаги, предпринятые правительством для укрепления и развития морской сферы, чтобы еще больше ценить моряков и сделать морской сектор более безопасным местом работы.
По его словам, этот процесс продолжается, и уже с 1 июля 2024 года в силу вступит закон "О труде моряков", который еще больше урегулирует вопросы, связанные с трудовыми и социальными условиями, безопасностью моряков, государство сможет более эффективно защищать права и интересы моряков, работающих на судах, плавающих под флагом Грузии или любого другого государства.
День моряка отмечается с 2010 года ежегодно 25 июня. Этот относительно молодой праздник учрежден согласно резолюции, принятой странами-членами Международной морской организации на конференции в столице Филиппин, Маниле.