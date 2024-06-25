https://sputnik-georgia.ru/20240625/vykhod-v-pley-off-evro-2024-budet-bolshim-dostizheniem-dlya-gruzii---zivzivadze-288579340.html

Выход в плей-офф Евро-2024 будет большим достижением для Грузии – Зивзивадзе

Выход в плей-офф Евро-2024 будет большим достижением для Грузии – Зивзивадзе

Sputnik Грузия

Матч Грузия-Португалия, после которого решится судьба грузинских футболистов на Евро-2024, состоится 26 июня 25.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Если сборная Грузии выйдет в плей-офф чемпионата Европы, то это станет большим достижением для грузинского футбола, сказал нападающий национальной команды Буду Зивзивадзе журналистам. В третьем туре Евро-2024 Грузия 26 июня сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. В это же время сборная Чехии проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. Как отметил форвард, для сборной Грузии эта игра станет еще одним финалом, как и 26 марта финал плей-офф Лиги наций против команды Греции. Сборная Грузии в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы 22 июня сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов. Свой первый матч на Евро Грузия уступила Турции 18 июня со счетом 1:3.Шансы еще остались – послесловие к матчу Грузии и Чехии на Евро-2024>>Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, чехия, турция, португалия, буду зивзивадзе, динамо арена