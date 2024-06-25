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Сила Грузии в ее диаспоре – председатель парламента
Сила Грузии в ее диаспоре – председатель парламента
Sputnik Грузия
Особая роль в вовлеченности диаспоры также принадлежит грузинской церкви, которая "является центром притяжения всех грузин", заявил спикер 25.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-25T21:11+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сила Грузии, как экономическая, так и политическая, особенно с учетом глобализации, невозможна без активного участия диаспоры, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на презентации тематического исследования "Вовлечение диаспоры в развитие Грузии: привлечение устойчивого капитала диаспоры". По словам спикера, особая роль в вовлеченности диаспоры также принадлежит грузинской церкви, которая "является центром притяжения всех грузин". Как отметил Папуашвили, политическая команда правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уделяет особое внимание вопросам диаспоры, и в результате конституционных реформ 2017 года забота о диаспоре была поднята на конституционный уровень. По его словам, во время его визитов в другие страны, во время встреч с представителями диаспоры видно, какое внимание уделяется грузинской культуре. Первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский выразил надежду, что за тематическими исследованиями последуют более глубокие исследования. В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти, дипломатического корпуса, Патриархии Грузии, научных и академических кругов, неправительственных и международных донорских организаций. Тематическое исследование было проведено по инициативе парламентского комитета по делам диаспоры и вопросам Кавказа при поддержке Европейского Союза (ЕС) и Международного центра развития миграционной политики (ICMPD).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, георгий вольский, грузинская мечта - демократическая грузия, грузинская диаспора
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, георгий вольский, грузинская мечта - демократическая грузия, грузинская диаспора
Сила Грузии в ее диаспоре – председатель парламента
21:11 25.06.2024 (обновлено: 21:24 25.06.2024)
Особая роль в вовлеченности диаспоры также принадлежит грузинской церкви, которая "является центром притяжения всех грузин", заявил спикер
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сила Грузии, как экономическая, так и политическая, особенно с учетом глобализации, невозможна без активного участия диаспоры, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на презентации тематического исследования "Вовлечение диаспоры в развитие Грузии: привлечение устойчивого капитала диаспоры".
"Сила Грузии, как экономическая, так и политическая, особенно с учетом сегодняшней глобализации, невозможна без активного участия диаспоры, а диаспора, конечно, является тем особым активом, которым обладает Грузия", – заявил Папуашвили.
По словам спикера, особая роль в вовлеченности диаспоры также принадлежит грузинской церкви, которая "является центром притяжения всех грузин".
Как отметил Папуашвили, политическая команда правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уделяет особое внимание вопросам диаспоры, и в результате конституционных реформ 2017 года забота о диаспоре была поднята на конституционный уровень.
"Наша обязанность как парламента – сделать законодательную базу как можно более поощрительной, чтобы облегчить правовое положение нашей диаспоры, облегчить ее связь с родиной", – сказал Папуашвили.
По его словам, во время его визитов в другие страны, во время встреч с представителями диаспоры видно, какое внимание уделяется грузинской культуре.
Первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский выразил надежду, что за тематическими исследованиями последуют более глубокие исследования.
"Какими бы ресурсами ни обладала наша диаспора, будь то интеллектуальные или экономические, они должны быть максимально использованы для нашей страны", – сказал Вольский.
В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти, дипломатического корпуса, Патриархии Грузии, научных и академических кругов, неправительственных и международных донорских организаций.
Тематическое исследование было проведено по инициативе парламентского комитета по делам диаспоры и вопросам Кавказа при поддержке Европейского Союза (ЕС) и Международного центра развития миграционной политики (ICMPD).