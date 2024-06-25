https://sputnik-georgia.ru/20240625/sila-gruzii-v-ee-diaspore---predsedatel-parlamenta-288595635.html

Сила Грузии в ее диаспоре – председатель парламента

Сила Грузии в ее диаспоре – председатель парламента

Sputnik Грузия

Особая роль в вовлеченности диаспоры также принадлежит грузинской церкви, которая "является центром притяжения всех грузин", заявил спикер 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T21:11+0400

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грузинская диаспора

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сила Грузии, как экономическая, так и политическая, особенно с учетом глобализации, невозможна без активного участия диаспоры, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на презентации тематического исследования "Вовлечение диаспоры в развитие Грузии: привлечение устойчивого капитала диаспоры". По словам спикера, особая роль в вовлеченности диаспоры также принадлежит грузинской церкви, которая "является центром притяжения всех грузин". Как отметил Папуашвили, политическая команда правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уделяет особое внимание вопросам диаспоры, и в результате конституционных реформ 2017 года забота о диаспоре была поднята на конституционный уровень. По его словам, во время его визитов в другие страны, во время встреч с представителями диаспоры видно, какое внимание уделяется грузинской культуре. Первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский выразил надежду, что за тематическими исследованиями последуют более глубокие исследования. В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти, дипломатического корпуса, Патриархии Грузии, научных и академических кругов, неправительственных и международных донорских организаций. Тематическое исследование было проведено по инициативе парламентского комитета по делам диаспоры и вопросам Кавказа при поддержке Европейского Союза (ЕС) и Международного центра развития миграционной политики (ICMPD).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, георгий вольский, грузинская мечта - демократическая грузия, грузинская диаспора