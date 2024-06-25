https://sputnik-georgia.ru/20240625/skolko-elektroenergii-potrebleno-v-gruzii--novye-dannye-288572520.html

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

За пять месяцев 2024 года в Грузии было выработано 5,8 миллиарда киловатт-часов – на 2,3% больше, чем в январе-мае 2023 года 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T09:01+0400

2024-06-25T09:01+0400

2024-06-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 0,03% в январе-мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 годом и составило 5,8 миллиарда киловатт-часов, говорится в данных на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За пять месяцев 2024 года в Грузии было выработано 5,8 миллиарда киловатт-часов – на 2,3% больше, чем в январе-мае 2023 года. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 4,6 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 1,2 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 34,02 миллиона киловатт-часов. Энергобиржу в Грузии откроют поэтапно – вице-премьер >>По данным Оператора, экспорт сократился на 4,4% и составил 397,44 миллиона киловатт-часов. В основном электроэнергию вывезли в Турцию, на которую пришлось 84% от всего экспорта. В соседнюю страну вывезли 334,28 миллиона киловатт электроэнергии. Также за отчетный период Грузия экспортировала электроэнергию в Азербайджан (28,30 миллиона киловатт-часов) и Армению (34,86 миллиона киловатт-часов). Кроме того, в январе-мае 2024 года Грузия импортировала 92,2% электроэнергии из России – 417,63 миллиона киловатт-часов. Остальные 0,8% пришлись на Азербайджан, откуда завезли 35,25 миллиона киловатт-часов. Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год >>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом, а выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, энергетика грузии