https://sputnik-georgia.ru/20240102/skolko-elektroenergii-budet-vyrabotano-v-gruzii-v-2024-godu--balans-na-god-285390784.html
Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год
Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет, и, по прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T13:37+0400
2024-01-02T13:37+0400
2024-01-02T13:37+0400
грузия
экономика
новости
государственная электросистема грузии
энергетика грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/19/263881027_0:296:2047:1447_1920x0_80_0_0_1a3b06463ec4446d3e9a4b397b8c4402.jpg
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Выработка электроэнергии в Грузии в 2024 году составит 14,3 миллиарда киловатт-часов, сообщается в балансе электроэнергии в стране на начавшийся год, опубликованном Законодательным вестником. Согласно прогнозам, потребление электроэнергии в Грузии в январе-декабре 2024 года составит 14,5 миллиарда киловатт-часов. Большая доля выработанной энергии традиционно придется на гидроэлектростанции – 11,2 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработают более 3-х миллиардов киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 85,8 миллиона киловатт-часов. Преодоление инфляции, рост экономики и новый статус – достижения Грузии в 2023 году >>Кроме того, экспорт в 2024 году составит 774,1 миллиона киловатт-часов, а импорт – 990,7 миллиона киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за 11 месяцев 2023 года в Грузии было потреблено 12,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, на 7,7% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2022 года, а выработано – 13,2 миллиарда киловатт-часов, на 0,7% больше аналогичных данных 2022 года. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Новая солнечная и две ветряные электростанции будут построены в Грузии >>Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы, а также реализовать важные реформ в сфере энергетики, в том числе запуск новой энергетической биржи. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. Ее запуск перенесли шесть раз, и теперь ожидается, что она будет запущена в 2024 году. Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве. Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным. Сколько нефти добыли в Грузии – данные статистики >>Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения. Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации. Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/19/263881027_0:424:2047:1959_1920x0_80_0_0_8752b9364c8abcb5dd040ea348ae0844.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, государственная электросистема грузии, энергетика грузии
грузия, экономика, новости, государственная электросистема грузии, энергетика грузии
Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет, и, по прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik.
Выработка электроэнергии в Грузии в 2024 году составит 14,3 миллиарда киловатт-часов, сообщается в балансе электроэнергии в стране на начавшийся год, опубликованном Законодательным вестником
.
Согласно прогнозам, потребление электроэнергии в Грузии в январе-декабре 2024 года составит 14,5 миллиарда киловатт-часов.
Большая доля выработанной энергии традиционно придется на гидроэлектростанции – 11,2 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработают более 3-х миллиардов киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 85,8 миллиона киловатт-часов.
Кроме того, экспорт в 2024 году составит 774,1 миллиона киловатт-часов, а импорт – 990,7 миллиона киловатт-часов.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за 11 месяцев 2023 года в Грузии было потреблено 12,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, на 7,7% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2022 года, а выработано – 13,2 миллиарда киловатт-часов, на 0,7% больше аналогичных данных 2022 года.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы, а также реализовать важные реформ в сфере энергетики, в том числе запуск новой энергетической биржи. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. Ее запуск перенесли шесть раз, и теперь ожидается, что она будет запущена в 2024 году.
Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве. Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным.
Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения.
Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.
Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.