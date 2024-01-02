https://sputnik-georgia.ru/20240102/skolko-elektroenergii-budet-vyrabotano-v-gruzii-v-2024-godu--balans-na-god-285390784.html

Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год

Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год

Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет, и, по прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T13:37+0400

2024-01-02T13:37+0400

2024-01-02T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Выработка электроэнергии в Грузии в 2024 году составит 14,3 миллиарда киловатт-часов, сообщается в балансе электроэнергии в стране на начавшийся год, опубликованном Законодательным вестником. Согласно прогнозам, потребление электроэнергии в Грузии в январе-декабре 2024 года составит 14,5 миллиарда киловатт-часов. Большая доля выработанной энергии традиционно придется на гидроэлектростанции – 11,2 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработают более 3-х миллиардов киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 85,8 миллиона киловатт-часов. Преодоление инфляции, рост экономики и новый статус – достижения Грузии в 2023 году >>Кроме того, экспорт в 2024 году составит 774,1 миллиона киловатт-часов, а импорт – 990,7 миллиона киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за 11 месяцев 2023 года в Грузии было потреблено 12,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, на 7,7% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2022 года, а выработано – 13,2 миллиарда киловатт-часов, на 0,7% больше аналогичных данных 2022 года. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Новая солнечная и две ветряные электростанции будут построены в Грузии >>Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы, а также реализовать важные реформ в сфере энергетики, в том числе запуск новой энергетической биржи. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. Ее запуск перенесли шесть раз, и теперь ожидается, что она будет запущена в 2024 году. Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве. Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным. Сколько нефти добыли в Грузии – данные статистики >>Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения. Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации. Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, государственная электросистема грузии, энергетика грузии