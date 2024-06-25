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Цех на западе Грузии шил поддельные кроссовки Adidas
Цех на западе Грузии шил поддельные кроссовки Adidas
Sputnik Грузия
В результате следственных действий было изъято 100 пар поддельных кроссовок марки Adidas на сумму 6 тысяч лари 25.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-25T23:41+0400
2024-06-25T23:41+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Жителю Грузии предъявлено обвинение в противоправном использовании чужого товарного знака Adidas, сообщает Следственная служба Минфина Грузии. Следствие установило, что у обвиняемого в регионе Имерети был цех, где он через наемных работников производил и продавал кроссовки, незаконно используя торговую марку Adidas.В результате следственных действий было изъято 100 пар поддельных кроссовок марки Adidas на сумму 6 тысяч лари, а также большое число товарных знаков и специальный брендированный штамп. Следствие ведется по статье о незаконном изготовлении в крупных объемах чужого товарного знака (знака обслуживания), наименования либо географическогоо обозначения места происхождения товара или их иное незаконное использование, а также о производстве или включении в гражданский оборот товара, незаконно маркированного чужим товарным знаком, зарегистрированным фирменным наименованием, повлекших значительный ущерб, что предусматривает в виде наказания до 2 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, имерети, следственная служба минфина грузии
грузия, новости, происшествия, имерети, следственная служба минфина грузии
Цех на западе Грузии шил поддельные кроссовки Adidas
23:41 25.06.2024 (обновлено: 23:46 25.06.2024)
В результате следственных действий было изъято 100 пар поддельных кроссовок марки Adidas на сумму 6 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Жителю Грузии предъявлено обвинение в противоправном использовании чужого товарного знака Adidas, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.
Следствие установило, что у обвиняемого в регионе Имерети был цех, где он через наемных работников производил и продавал кроссовки, незаконно используя торговую марку Adidas.
В результате следственных действий было изъято 100 пар поддельных кроссовок марки Adidas на сумму 6 тысяч лари, а также большое число товарных знаков и специальный брендированный штамп.
Следствие ведется по статье о незаконном изготовлении в крупных объемах чужого товарного знака (знака обслуживания), наименования либо географическогоо обозначения места происхождения товара или их иное незаконное использование, а также о производстве или включении в гражданский оборот товара, незаконно маркированного чужим товарным знаком, зарегистрированным фирменным наименованием, повлекших значительный ущерб, что предусматривает в виде наказания до 2 лет лишения свободы.