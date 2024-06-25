https://sputnik-georgia.ru/20240625/tsekh-na-zapade-gruzii-shil-poddelnye-krossovki-adidas-288596634.html

Цех на западе Грузии шил поддельные кроссовки Adidas

Цех на западе Грузии шил поддельные кроссовки Adidas

Sputnik Грузия

В результате следственных действий было изъято 100 пар поддельных кроссовок марки Adidas на сумму 6 тысяч лари 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T23:41+0400

2024-06-25T23:41+0400

2024-06-25T23:46+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Жителю Грузии предъявлено обвинение в противоправном использовании чужого товарного знака Adidas, сообщает Следственная служба Минфина Грузии. Следствие установило, что у обвиняемого в регионе Имерети был цех, где он через наемных работников производил и продавал кроссовки, незаконно используя торговую марку Adidas.В результате следственных действий было изъято 100 пар поддельных кроссовок марки Adidas на сумму 6 тысяч лари, а также большое число товарных знаков и специальный брендированный штамп. Следствие ведется по статье о незаконном изготовлении в крупных объемах чужого товарного знака (знака обслуживания), наименования либо географическогоо обозначения места происхождения товара или их иное незаконное использование, а также о производстве или включении в гражданский оборот товара, незаконно маркированного чужим товарным знаком, зарегистрированным фирменным наименованием, повлекших значительный ущерб, что предусматривает в виде наказания до 2 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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