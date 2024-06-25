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В день матча Грузия – Португалия часть автобусов в Тбилиси будет работать до двух ночи
В день матча Грузия – Португалия часть автобусов в Тбилиси будет работать до двух ночи
Sputnik Грузия
В третьем туре Евро-2024 Грузия 26 июня сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени 25.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Часть муниципальных автобусов, курсирующих в Вакийском районе Тбилиси, во время показа матча между сборными Грузии и Португалии в рамках Евро-2024 на стадионе имени Михаила Месхи будет обслуживать пассажиров до двух часов ночи 27 июня, заявили в пресс-службе мэрии столицы. В третьем туре Евро-2024 Грузия 26 июня сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. В это же время сборная Чехии проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. Для выхода в плей-офф Евро Грузии необходима победа. В частности, изменения коснутся автобусов №173, №301, №307, №311, №345, №351, №354, №358, №359, №385 и №388. На стадионе, как и во время двух предыдущих матчей сборной Грузии против команд Турции и Чехии, будут установлены шесть больших экранов. Вход на стадион свободный. Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Он же попал в символическую сборную по итогам первого тура. По итогам второго тура в символическую сборную попал еще один грузинский футболист – на этот раз вратарь команды Георгий Мамардашвили, который в матче с Чехией записал на свой счет 11 сейвов.Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, спорт, португалия, новые автобусы, тбилиси, мэрия тбилиси, футбол, сборная грузии по футболу
грузия, новости, общество, спорт, португалия, новые автобусы, тбилиси, мэрия тбилиси, футбол, сборная грузии по футболу
В день матча Грузия – Португалия часть автобусов в Тбилиси будет работать до двух ночи
В третьем туре Евро-2024 Грузия 26 июня сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Часть муниципальных автобусов, курсирующих в Вакийском районе Тбилиси, во время показа матча между сборными Грузии и Португалии в рамках Евро-2024 на стадионе имени Михаила Месхи будет обслуживать пассажиров до двух часов ночи 27 июня, заявили в пресс-службе мэрии столицы.
В третьем туре Евро-2024 Грузия 26 июня сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. В это же время сборная Чехии проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. Для выхода в плей-офф Евро Грузии необходима победа.
В частности, изменения коснутся автобусов №173, №301, №307, №311, №345, №351, №354, №358, №359, №385 и №388.
На стадионе, как и во время двух предыдущих матчей сборной Грузии против команд Турции и Чехии, будут установлены шесть больших экранов.
Вход на стадион свободный.
Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Он же попал в символическую сборную по итогам первого тура.
По итогам второго тура в символическую сборную попал еще один грузинский футболист – на этот раз вратарь команды Георгий Мамардашвили, который в матче с Чехией записал на свой счет 11 сейвов.
Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.