https://sputnik-georgia.ru/20240625/veter-sorval-chast-kryshi-s-alaverdskogo-sobora--xi-veka-v-kakheti-288594445.html
Ветер сорвал часть крыши с Алавердского собора XI века в Кахети
Ветер сорвал часть крыши с Алавердского собора XI века в Кахети
Sputnik Грузия
О сильном ветре, граде и шторме на море 25 и 26 июня ранее предупредили грузинские синоптики 25.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-25T19:17+0400
2024-06-25T19:17+0400
2024-06-25T19:21+0400
грузия
новости
происшествия
кахети
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24023/32/240233222_0:0:1733:975_1920x0_80_0_0_763c5be5011b869ba45cb0205fe2d452.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сильный ветер повредил крышу Алавердского собора XI века в одноименном монастырском комплексе в Кахети, сообщили пользователи соцсети. В результате сильного ветра были с корнем вырваны деревья, перевернуты машины, сорваны крыши с жилых домов. Некоторые пользователи сообщают о повреждении линий электропередач. О сильном ветре, граде и шторме на море 25 и 26 июня ранее предупредили грузинские синоптики. Алаверди – кафедральный собор и монастырский комплекс XI века. Расположен в одноименном селе в 20 км от главного города Кахети – Телави. Монастырь был основан в VI веке Иосифом Алавердским, чьи мощи покоятся в соборе. Каменный крестовокупольный четырехстолпный собор построил в первой половине XI века кахетинский правитель Квирике III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24023/32/240233222_322:0:1714:1044_1920x0_80_0_0_bd01aee969da4e1faeec8354fd1ac8cf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, кахети
грузия, новости, происшествия, кахети
Ветер сорвал часть крыши с Алавердского собора XI века в Кахети
19:17 25.06.2024 (обновлено: 19:21 25.06.2024)
О сильном ветре, граде и шторме на море 25 и 26 июня ранее предупредили грузинские синоптики
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сильный ветер повредил крышу Алавердского собора XI века в одноименном монастырском комплексе в Кахети, сообщили пользователи соцсети.
В результате сильного ветра были с корнем вырваны деревья, перевернуты машины, сорваны крыши с жилых домов. Некоторые пользователи сообщают о повреждении линий электропередач.
О сильном ветре, граде и шторме на море 25 и 26 июня ранее предупредили грузинские синоптики.
Алаверди – кафедральный собор и монастырский комплекс XI века. Расположен в одноименном селе в 20 км от главного города Кахети – Телави.
Монастырь был основан в VI веке Иосифом Алавердским, чьи мощи покоятся в соборе. Каменный крестовокупольный четырехстолпный собор построил в первой половине XI века кахетинский правитель Квирике III.