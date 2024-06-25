https://sputnik-georgia.ru/20240625/veter-sorval-chast-kryshi-s-alaverdskogo-sobora--xi-veka-v-kakheti-288594445.html

Ветер сорвал часть крыши с Алавердского собора XI века в Кахети

Ветер сорвал часть крыши с Алавердского собора XI века в Кахети

Sputnik Грузия

О сильном ветре, граде и шторме на море 25 и 26 июня ранее предупредили грузинские синоптики 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T19:17+0400

2024-06-25T19:17+0400

2024-06-25T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сильный ветер повредил крышу Алавердского собора XI века в одноименном монастырском комплексе в Кахети, сообщили пользователи соцсети. В результате сильного ветра были с корнем вырваны деревья, перевернуты машины, сорваны крыши с жилых домов. Некоторые пользователи сообщают о повреждении линий электропередач. О сильном ветре, граде и шторме на море 25 и 26 июня ранее предупредили грузинские синоптики. Алаверди – кафедральный собор и монастырский комплекс XI века. Расположен в одноименном селе в 20 км от главного города Кахети – Телави. Монастырь был основан в VI веке Иосифом Алавердским, чьи мощи покоятся в соборе. Каменный крестовокупольный четырехстолпный собор построил в первой половине XI века кахетинский правитель Квирике III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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