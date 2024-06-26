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Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 24 человека

Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 24 человека

Sputnik Грузия

Среди задержанных за торговлю наркотиками есть иностранцы 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T15:22+0400

2024-06-26T15:22+0400

2024-06-26T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Криминальная полиция задержала в Тбилиси и нескольких регионах страны 24 человека по обвинению в наркопреступлении, из них 11 – за торговлю наркотиками, говорится в сообщении МВД Грузии. Операция по задержанию обвиняемых, помимо Тбилиси, была проведена в Аджарской АР и регионах Кахети, Имерети и Самегрело – Земо Сванети. Следствие совместно провели Центральный криминальный департамент МВД и Генеральная прокуратура. До ареста обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков полиция осуществила контрольную закупку и записала это на видео.За незаконный сбыт, попытку сбыта и подготовки сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размере, а также за сбыт марихуаны задержаны семь граждан Грузии, трое из которых в прошлом были судимы, и четыре иностранца. Еще семь граждан Грузии и шесть иностранцев задержаны за незаконное хранение и приобретение, незаконный ввоз в Грузию наркотических средств, а также психотропных веществ и марихуаны в крупном и особо крупном размере, а также за посадку-выращивание и культивацию растений, содержащих наркотическое вещество. Двое граждан Грузии ранее были судимы. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.В ходе личного обыска задержанных и их домов, а также в указанных задержанными местах полиция обнаружила и изъяла разные наркотики в особо крупном размере, в том числе кокаин, бупренорфин, метадон, MDMA, альфа–ПВП, кетамин, био, метамфетамин и марихуана. Кроме того, изъяты деньги, предположительно полученные в результате продажи наркотиков, и весы. У трех задержанных нашли оружие. Следствие по делу ведется по нескольким статьям УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, кахети, имерети, мвд грузии, главная прокуратура грузии, наркотики