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Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 24 человека
Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 24 человека
Sputnik Грузия
Среди задержанных за торговлю наркотиками есть иностранцы 26.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-26T15:22+0400
2024-06-26T15:22+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Криминальная полиция задержала в Тбилиси и нескольких регионах страны 24 человека по обвинению в наркопреступлении, из них 11 – за торговлю наркотиками, говорится в сообщении МВД Грузии. Операция по задержанию обвиняемых, помимо Тбилиси, была проведена в Аджарской АР и регионах Кахети, Имерети и Самегрело – Земо Сванети. Следствие совместно провели Центральный криминальный департамент МВД и Генеральная прокуратура. До ареста обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков полиция осуществила контрольную закупку и записала это на видео.За незаконный сбыт, попытку сбыта и подготовки сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размере, а также за сбыт марихуаны задержаны семь граждан Грузии, трое из которых в прошлом были судимы, и четыре иностранца. Еще семь граждан Грузии и шесть иностранцев задержаны за незаконное хранение и приобретение, незаконный ввоз в Грузию наркотических средств, а также психотропных веществ и марихуаны в крупном и особо крупном размере, а также за посадку-выращивание и культивацию растений, содержащих наркотическое вещество. Двое граждан Грузии ранее были судимы. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.В ходе личного обыска задержанных и их домов, а также в указанных задержанными местах полиция обнаружила и изъяла разные наркотики в особо крупном размере, в том числе кокаин, бупренорфин, метадон, MDMA, альфа–ПВП, кетамин, био, метамфетамин и марихуана. Кроме того, изъяты деньги, предположительно полученные в результате продажи наркотиков, и весы. У трех задержанных нашли оружие. Следствие по делу ведется по нескольким статьям УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, кахети, имерети, мвд грузии, главная прокуратура грузии, наркотики
грузия, происшествия, новости, тбилиси, кахети, имерети, мвд грузии, главная прокуратура грузии, наркотики

Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 24 человека

15:22 26.06.2024
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 26.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Среди задержанных за торговлю наркотиками есть иностранцы
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Криминальная полиция задержала в Тбилиси и нескольких регионах страны 24 человека по обвинению в наркопреступлении, из них 11 – за торговлю наркотиками, говорится в сообщении МВД Грузии.
Операция по задержанию обвиняемых, помимо Тбилиси, была проведена в Аджарской АР и регионах Кахети, Имерети и Самегрело – Земо Сванети. Следствие совместно провели Центральный криминальный департамент МВД и Генеральная прокуратура.
До ареста обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков полиция осуществила контрольную закупку и записала это на видео.
За незаконный сбыт, попытку сбыта и подготовки сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размере, а также за сбыт марихуаны задержаны семь граждан Грузии, трое из которых в прошлом были судимы, и четыре иностранца.
Еще семь граждан Грузии и шесть иностранцев задержаны за незаконное хранение и приобретение, незаконный ввоз в Грузию наркотических средств, а также психотропных веществ и марихуаны в крупном и особо крупном размере, а также за посадку-выращивание и культивацию растений, содержащих наркотическое вещество. Двое граждан Грузии ранее были судимы.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
В ходе личного обыска задержанных и их домов, а также в указанных задержанными местах полиция обнаружила и изъяла разные наркотики в особо крупном размере, в том числе кокаин, бупренорфин, метадон, MDMA, альфа–ПВП, кетамин, био, метамфетамин и марихуана.
Кроме того, изъяты деньги, предположительно полученные в результате продажи наркотиков, и весы. У трех задержанных нашли оружие.
Следствие по делу ведется по нескольким статьям УК Грузии.
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