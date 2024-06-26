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https://sputnik-georgia.ru/20240626/brifing-spetsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-288620394.html
Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Брифинг представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики. 26.06.2024, Sputnik Грузия
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Смотрите в видео полную запись выступления Марии Захаровой на брифинге для СМИ, где обсуждались актуальные вопросы внешней политики.
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видео, мультимедиа, мид рф, мария захарова, россия, видео
видео, мультимедиа, мид рф, мария захарова, россия, видео

Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой

16:30 26.06.2024 (обновлено: 22:14 26.06.2024)
© video: Sputnik
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Брифинг представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики.
Смотрите в видео полную запись выступления Марии Захаровой на брифинге для СМИ, где обсуждались актуальные вопросы внешней политики.
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