https://sputnik-georgia.ru/20240626/gruziya-mozhet-stat-tselyu-dlya-terroristov-288616212.html

Грузия может стать целью для террористов

Грузия может стать целью для террористов

Sputnik Грузия

Политолог, директор Центра стратегического анализа и информационной политики, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в колонке на Sputnik рассказывает... 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T19:30+0400

2024-06-26T19:30+0400

2024-06-26T19:32+0400

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Оппозиция в Грузии представляет собой конгломерат различных партий, которые через четыре месяца, к парламентским выборам 26 октября 2024 года, могут объединиться в предвыборный альянс. Самый многочисленный, хоть и резко поредевший, электорат по инерции у экс-правящей партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", остальные партии могут рассчитывать на голоса только своих членов плюс несколько тысяч или даже сотен своих сторонников, среди которых – близкие, друзья и родственники. Несмотря на разнородность, по мере приближения выборов и сразу же после них, все они поддержат радикальную повестку дня, цель которой – смена партии власти "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили любым способом. Знакомить зарубежного читателя со всем радужным оппозиционным спектром нет нужды – большинство этих партий практически находится в политическом морге, а многие исчезнут после выборов. Что касается грузинского читателя, ему с полуслова понятно о ком речь, потому что лидеров этих партий он ежедневно видит на телеэкране, в эфире обслуживающих оппозиционные партии частных телекомпаний, принадлежащих Саакашвили и его бывшим (а может, и нынешним?) соратникам. Еще одна идентичность, их объединяющая, – это коллаборационизм. Дело в том, что часть из них, в жгучем желании свергнуть команду Бидзины Иванишвили и станцевать "Хоруми" на их политических трупах, легла под Запад, а точнее – под местных агентов иностранного влияния, не сумев получить прямой заказ из Вашингтона или Брюсселя. А местные агенты иностранного влияния – это тоже оппозиционные партии, неправительственные и медиаорганизации, только по сравнению с первыми – более востребованные коллективным Западом, потому что давно получают оттуда платные заказы, то есть являются классическими иностранными агентами. Несмотря на бесспорный факт, что общий электорат оппозиции приблизительно в два раза меньше, чем у партии власти, ее главная сила – в Западе, в США и Евросоюзе, в американском Конгрессе и Европарламенте, которые, "благодаря" усилиям оппозиции, дружно объединились против "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и объявили Грузии санкции. Но главная опасность – не запрет руководителям грузинской госвласти и членам их семей посещать США и Европу, не приостановка безвиза со странами Шенгена для граждан Грузии и приостановка ее евроатлантической перспективы. Не станет непоправимым несчастьем и прекращение инвестиций, приостановка различных проектов и финансирования Вооруженных Сил Грузии. Теракты в Дагестане и Крыму подтвердили, что следующим этапом после санкций для Запада является терроризм – один из испытанных Западом методов в богатом арсенале устрашения. Итак, Грузия вступила в полосу санкций. Какие из апробированного на России меню ей уготовил Запад? Сможет ли Грузия опереться на друзей и выйти из санкций малыми потерями, или грузинская власть сломается, пойдёт по пути окончательной утери государственной независимости и суверенитета? 100-процентных гарантий, что Грузия (если она останется несломленной – станет национальным государством, традиционной страной, как было до конца прошлого века) не станет мишенью террористов, не существует. Пример большинства известных международных террористических организаций, в особенности Исламского Государства, показывает, что они создавались при прямом или косвенном участии США с поистине государственным размахом: мало какая регулярная армия устояла бы перед ИГИЛ, которому лишь Россия смогла сломить хребет; американские ракеты "АТАСМS", ударившие по Севастополю, управлялись американцами; нападение на два православных храма и две синагоги в Дербенте и Махачкале были классическими терактами с политической подоплекой, организованными западными спецслужбами против России. Пока Бог миловал Грузию. Службе госбезопасности удавалось отслеживать и вовремя обезвредить как отдельных террористов, так и известных полевых командиров – выходцев Панкисского ущелья, отличившихся в Сирии. Но сейчас, когда на Западе принято решение сменить власть в Грузии как неугодную, сил спецслужб недостаточно. Смотрите: буквально несколько дней назад премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, находясь в Германии, подчеркнул, что Грузия продолжает оказывать огромную гумпомощь Украине, подписала все (свыше 50 за два с половиной года) международные Резолюции в ее поддержку, и что главная цель Грузии – вступление в ЕС и НАТО. Но "в благодарность" Украина и евроатлантическое сообщество сегодня требуют принятия жестких санкций против Грузии. То есть границу СССР 22 июня 1941 года пересекла фашистская Германия (Никто в Грузии в прошлую субботу ни единым словом не вспомнил дату вероломного нападения Гитлера на СССР, не почтил хоть одним цветком Могилу Неизвестного Солдата в оскверненном Парке Победы в Тбилиси, где погиб ребенок – несовершеннолетняя девочка, как несовершеннолетняя девочка погибла в Кутаиси, когда по приказу Саакашвили взорвали мемориал Воинской Славы), а сегодня, 79 лет спустя, Америка с Европой "пересекли границу" Грузии – за то, что последняя отказалась воевать против России. Любой, даже самой хитроумной, политической игре наступает конец, когда враг врывается в твой дом и насилует членов твоей семьи. Из этой ситуации для Грузии и грузинского народа существует только два достойных выхода: или гордо погибнуть в одиночку, в неравной битве с иноземцами, как бывало не раз в истории Грузии, или победить вместе с союзниками, как победили Грузия с Россией и всеми народами СССР, водрузив Знамя Победа над Рейхстагом руками Кантария и Егорова 9 мая 1945 года! Кто потенциальные союзники Грузии в грядущей борьбе против неофашизма и терроризма, когда перед лицом всего мира монстры – Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз – принуждают маленькую Грузию, как раба, целовать им ноги? (Оказывается, от власти Грузии требуют не только дезавуировать Закон о прозрачности иностранного влияния, но и чтобы ни один депутат, проголосовавший за этот Закон, не оказался в списке кандидатов в новый парламент!). В первую очередь, это Союзное государство Россия-Беларусь, Китай, Иран, Турция и, конечно же, Азербайджан. Никто в Грузии ни разу не отметил, что ни один грузинский оппозиционер, ни раньше, служа режиму Саакашвили, и ни впоследствии ни разу не упомянул Азербайджан как друга Грузии, не привел нам в пример! Они или вообще не упоминают Азербайджанскую Республику, как будет ее нет вовсе, или называют "средневековой авторитарной диктатурой, как Туркменбаши. Говорю это со всей ответственностью и не в первый раз, как бы больно ни было это слышать вежливым азербайджанцам из Баку, которые ни на кого не держат зла…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2024

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, политика, грузия, колумнисты, грузино-российские отношения