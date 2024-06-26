https://sputnik-georgia.ru/20240626/gruziya-sensatsionno-vyigryvaet-u-portugalii-posle-pervogo-tayma-na-evro-2024-288626268.html

Грузия сенсационно выигрывает у Португалии после первого тайма на Евро-2024

Грузия сенсационно выигрывает у Португалии после первого тайма на Евро-2024

Sputnik Грузия

Капитан португальцев Криштиану Роналду получил желтую карточку за симуляцию 26.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 выигрывает у лидера группы F сборной Португалии после первого тайма – 1:0. На второй минуте матча с подачи центрального форварда Георгия (Жоржа) Микаутадзе гол забил Хвича Кварацхелия. Это 16 гол Кварацхелия за сборную Грузии. Грузинские футболисты атаковали на протяжении всего первого тайма. Самоотверженная игра обороны и вратаря сборной Георгия Мамардашвили не позволили Португалии сравнять счет. Более того, капитан португальцев Криштиану Роналду даже получил желтую карточку за симуляцию. Для того, чтобы пройти в плей-офф чемпионата Европы Грузии необходимо обыграть Португалию. В случае выхода в 1/8 чемпионата Европы Грузия сыграет с Испанией. Параллельно с матчем Грузия-Португалия проходит второй матч группы F – Турция-Чехия. В первом тайме счет так и не был открыт. Команды ушли на перерыв без голов (0:0). Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, португалия, хвича кварацхелия, криштиану роналду, сборная грузии по футболу