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Контрциклический буфер капитала банков Грузии остался неизменным
Контрциклический буфер капитала банков Грузии остался неизменным
Sputnik Грузия
Финансовая система сохраняет устойчивость и продолжает кредитование экономики, отметил Нацбанк 26.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии оставил неизменным, на уровне 1%, циклический компонент контрциклического буфера капитала банков, который представляет собой надбавку к минимальным требованиям к капиталу банков, говорится в сообщении Нацбанка. Требует внимания динамика роста необеспеченных потребительских кредитов, которая опережает общую тенденцию кредитной активности. "Следует отметить, что ускорение темпа роста в предыдущие месяцы потребительских кредитов частично было обусловлено базовым эффектом изменения ограничения по срокам", – говорится в сообщении. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>С 1 ноября 2023 года максимальный срок выдачи необеспеченных кредитов вернулся к уровню 2022 года – увеличился с 3 до 4 лет. Кроме того, с 1 января 2024 года упразднен лимит на выдачу кредитов в лари. Нацбанк отметил, что, по данным на первый квартал 2024 года, соотношение кредитов к ВВП остается ниже долгосрочного тренда. "Существующая динамика обусловлена сохранением соотношения кредитов к ВВП на том же уровне по сравнению с прошлым кварталом, что в свою очередь является отражением характерных для сезона первого квартала значительного роста ВВП и сравнительно низкой кредитной активности", – говорится в сообщении. При сохранении существующих тенденций кредитной активности и на фоне поэтапной нормализации экономического роста, отрицательный GAP соотношения кредитов к ВВП будет закрыт в этом году. Следующее заседание комитета финансовой стабильности Нацбанка Грузии состоится 25 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
Контрциклический буфер капитала банков Грузии остался неизменным
19:15 26.06.2024 (обновлено: 19:46 26.06.2024)
Финансовая система сохраняет устойчивость и продолжает кредитование экономики, отметил Нацбанк
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии оставил неизменным, на уровне 1%, циклический компонент контрциклического буфера капитала банков, который представляет собой надбавку к минимальным требованиям к капиталу банков, говорится в сообщении Нацбанка.
"Финансовая система сохраняет устойчивость и продолжает кредитование экономики. По данным на май, банки сохраняют здоровый показатель капитала и ликвидности. В мае 2024 года годовой рост кредитов по сравнению с прошлым периодом ускорился и, исключая эффект обменного курса, составил 19%, что вызвано по большей части ростом бизнес-кредитов", – говорится в сообщении.
Требует внимания динамика роста необеспеченных потребительских кредитов, которая опережает общую тенденцию кредитной активности.
"Следует отметить, что ускорение темпа роста в предыдущие месяцы потребительских кредитов частично было обусловлено базовым эффектом изменения ограничения по срокам", – говорится в сообщении.
С 1 ноября 2023 года максимальный срок выдачи необеспеченных кредитов вернулся к уровню 2022 года – увеличился с 3 до 4 лет. Кроме того, с 1 января 2024 года упразднен лимит на выдачу кредитов в лари.
Нацбанк отметил, что, по данным на первый квартал 2024 года, соотношение кредитов к ВВП остается ниже долгосрочного тренда.
"Существующая динамика обусловлена сохранением соотношения кредитов к ВВП на том же уровне по сравнению с прошлым кварталом, что в свою очередь является отражением характерных для сезона первого квартала значительного роста ВВП и сравнительно низкой кредитной активности", – говорится в сообщении.
При сохранении существующих тенденций кредитной активности и на фоне поэтапной нормализации экономического роста, отрицательный GAP соотношения кредитов к ВВП будет закрыт в этом году.
Следующее заседание комитета финансовой стабильности Нацбанка Грузии состоится 25 сентября.