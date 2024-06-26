https://sputnik-georgia.ru/20240626/kvaratskheliya-rasskaza-o-nastroe-sbornoy-gruzii-pered-matchem-s-portugaliey-na-evro-288600825.html

Кварацхелия рассказал о настрое сборной Грузии перед матчем с Португалией на Евро

Кварацхелия рассказал о настрое сборной Грузии перед матчем с Португалией на Евро

Sputnik Грузия

Грузинские футболисты встретятся со сборной Португалии 26 июня 26.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Сборной Грузии предстоит тяжелая игра против Португалии, но если у команды есть хотя бы один процент на победу, то она его использует, заявил нападающий грузинской команды Хвича Кварацхелия. В третьем туре Евро-2024 Грузия 26 июня сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. В это же время сборная Чехии проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. По словам футболиста, грузинская команда высоко ценит соперника, но в целом Грузии все равно, против кого играть. С таким настроем футболисты выходили на предыдущие две встречи с Турцией (1:3) и Чехией (1:1). Футболист также добавил, что он счастлив сыграть в матче против кумира детства Криштиану Роналду. Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий (Жорж) Микатудазе. Он же попал в символическую сборную по итогам первого тура. По итогам второго тура в символическую сборную попал еще один грузинский футболист – на этот раз вратарь команды Георгий Мамардашвили, который в матче с Чехией записал на свой счет 11 сейвов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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