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Кварацхелия забил первый гол в ворота Португалии на второй минуте матча на Евро
Кварацхелия забил первый гол в ворота Португалии на второй минуте матча на Евро
Sputnik Грузия
Для выхода в плей-офф Евро-2024 сборной Грузии необходима победа над командой Португалии 26.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-26T23:05+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Вингер сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия забил первый гол в ворота Португалии на второй минуте матча в рамках чемпионата Европы. Кварацхелия забил гол с подачи Георгия Микаутадзе.Для выхода в плей-офф Евро-2024 Грузии необходима победа над командой Португалии.Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, хвича кварацхелия
Кварацхелия забил первый гол в ворота Португалии на второй минуте матча на Евро
23:05 26.06.2024 (обновлено: 00:04 27.06.2024)
Для выхода в плей-офф Евро-2024 сборной Грузии необходима победа над командой Португалии
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Вингер сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия забил первый гол в ворота Португалии на второй минуте матча в рамках чемпионата Европы.
Кварацхелия забил гол с подачи Георгия Микаутадзе.
Для выхода в плей-офф Евро-2024 Грузии необходима победа над командой Португалии.
Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.
Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.