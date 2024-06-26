https://sputnik-georgia.ru/20240626/kvaratskheliya-zabil-pervyy-gol-v-vorota-portugalii-na-vtoroy-minute-matcha-na-evro-288620575.html

Кварацхелия забил первый гол в ворота Португалии на второй минуте матча на Евро

Кварацхелия забил первый гол в ворота Португалии на второй минуте матча на Евро

Sputnik Грузия

Для выхода в плей-офф Евро-2024 сборной Грузии необходима победа над командой Португалии 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T23:05+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Вингер сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия забил первый гол в ворота Португалии на второй минуте матча в рамках чемпионата Европы. Кварацхелия забил гол с подачи Георгия Микаутадзе.Для выхода в плей-офф Евро-2024 Грузии необходима победа над командой Португалии.Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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