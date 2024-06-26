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Поможет ли оппозиции единство к выборам – Хидирбегишвили

Поможет ли оппозиции единство к выборам – Хидирбегишвили

Sputnik Грузия

Никакое единство не поможет грузинской оппозиции опередить правящую партию "Грузинская мечта" на предстоящих парламентских выборах 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T17:30+0400

2024-06-26T17:30+0400

2024-06-26T17:36+0400

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Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Все равно состав нового парламента не будет радужным для них, потому что 60% и даже больше обеспечены "Грузинской мечте". Даже в случае, если этот оппозиционный альянс дотянет до выборов, им не взять более 30%, а оставшиеся 10%, может быть, возьмет консервативный блок", – считает Хидирбегишвили. В понедельник, 24 июня консервативно настроенные партии и общественные организации, выступающие за налаживание отношений с Россией, подписали "Декларацию единства патриотов Грузии", объявив о выходе на предстоящие парламентские выборы в Грузии единым списком.На следующий день, 25 июня, объединить силы анонсировала часть прозападной оппозиции. Под декларацией в Брюсселе подписались "Единое национальное движение", основанные бывшими ее членами партии "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели" и "Ахали", а также партия основателей банка TBC "Лело для Грузии". Подписав декларацию, они договорились до 8 июля найти "самую эффективную конфигурацию единства" для достижения лучших результатов на выборах."Впервые выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе, по спискам. В одиночку, кроме "Национального движения", они 5% барьер не преодолеют, и поэтому создаются альянсы, пишутся списки, чтобы преодолеть барьер и попасть в парламент. Несмотря на всю их разношерстность, по мере приближения выборов и прямо на второй же день все они поддержат радикальную повестку дня, потому что все эти шесть партий, которые подписали декларацию "О единстве", чуть ранее подписали "Грузинскую хартию" Саломе Зурабишвили. То есть их цель – смена партии власти любым способом, в частности, революционным", – подчеркнул Хидирбегившили. Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.

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