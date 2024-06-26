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Россия готова идти путем восстановления дипотношений с Грузией - МИД
Россия готова идти путем восстановления дипотношений с Грузией - МИД
Sputnik Грузия
Весной 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии и запрет на прямое авиасообщение 26.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-26T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Россия готова идти по пути восстановления дипломатических отношений с Грузией и поддерживает любые начинания Тбилиси в этом направлении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее председатель выступающей за налаживание отношений с Россией грузинской партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти выразил надежду на восстановление дипотношений между Грузией и Россией.После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты". В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, политика, тбилиси, цхинвальский регион, абхазия, мария захарова, григорий карасин, зураб абашидзе, мид россии
Россия готова идти путем восстановления дипотношений с Грузией - МИД
16:45 26.06.2024 (обновлено: 17:00 26.06.2024)
Весной 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии и запрет на прямое авиасообщение
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Россия готова идти по пути восстановления дипломатических отношений с Грузией и поддерживает любые начинания Тбилиси в этом направлении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее председатель выступающей за налаживание отношений с Россией грузинской партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти выразил надежду на восстановление дипотношений между Грузией и Россией.
"Мы продолжаем считать, что это (нормализация отношений - ред.) отвечает интересам двух наших народов... Поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку российско-грузинской нормализации. В этом контексте приветствуем упомянутую инициативу. Мы готовы идти по этому пути", - сказала Захарова на брифинге.
После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов.
Диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.
В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.