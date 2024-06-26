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Сильный ветер и торнадо – идет подсчет ущерба, нанесенного храму Алаверди XI века в Кахети
Сильный ветер и торнадо – идет подсчет ущерба, нанесенного храму Алаверди XI века в Кахети
Sputnik Грузия
Сильный ветер поднялся в селе Алаверди на короткий период времени и перерос в торнадо 26.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии приступило к подсчету ущерба, нанесенного сильным ветром монастырскому комплексу Алаверди XI века в одноименном селе в регионе Кахети во вторник днем. Ветер сорвал жестяное перекрытие купола, в южной части храма повреждена лещадная кровля, сломаны окна в западной части храма и на куполе, повреждены жестяная крыша колокольни и черепица крыши епископского дворца, обрушился балкон дворца, с купола упал крест. Кроме того, повреждена инфраструктура на прилегающей к территории кафедрального собора. В ближайшие дни совместно с местной епархией и ее управляющим митрополитом Аввой Алавердским Давидом будет разработан план мероприятий по устранению нанесенного ущерба. Сильный ветер поднялся в селе Алаверди на короткий период времени и перерос в торнадо. В результате с корнем были вырваны деревья, перевернуты машины, сорваны крыши с домов, повреждены линии электропередач. Монастырь был основан в VI веке Иосифом Алавердским, чьи мощи покоятся в соборе. Каменный крестовокупольный четырехстолпный собор построил в первой половине XI века кахетинский правитель Квирике III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Сильный ветер и торнадо – идет подсчет ущерба, нанесенного храму Алаверди XI века в Кахети
14:12 26.06.2024 (обновлено: 14:18 26.06.2024)
Сильный ветер поднялся в селе Алаверди на короткий период времени и перерос в торнадо
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии приступило к подсчету ущерба, нанесенного сильным ветром монастырскому комплексу Алаверди XI века в одноименном селе в регионе Кахети во вторник днем.
Ветер сорвал жестяное перекрытие купола, в южной части храма повреждена лещадная кровля, сломаны окна в западной части храма и на куполе, повреждены жестяная крыша колокольни и черепица крыши епископского дворца, обрушился балкон дворца, с купола упал крест.
Кроме того, повреждена инфраструктура на прилегающей к территории кафедрального собора.
В ближайшие дни совместно с местной епархией и ее управляющим митрополитом Аввой Алавердским Давидом будет разработан план мероприятий по устранению нанесенного ущерба.
Сильный ветер поднялся в селе Алаверди на короткий период времени и перерос в торнадо. В результате с корнем были вырваны деревья, перевернуты машины, сорваны крыши с домов, повреждены линии электропередач.
Монастырь был основан в VI веке Иосифом Алавердским, чьи мощи покоятся в соборе. Каменный крестовокупольный четырехстолпный собор построил в первой половине XI века кахетинский правитель Квирике III.