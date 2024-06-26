https://sputnik-georgia.ru/20240626/silnyy-veter-i-tornado---idet-podschet-uscherba-nanesennogo-khramu-alaverdi-xi-veka-v-kakheti-288604623.html

Сильный ветер и торнадо – идет подсчет ущерба, нанесенного храму Алаверди XI века в Кахети

Сильный ветер и торнадо – идет подсчет ущерба, нанесенного храму Алаверди XI века в Кахети

Sputnik Грузия

Сильный ветер поднялся в селе Алаверди на короткий период времени и перерос в торнадо 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T14:12+0400

2024-06-26T14:12+0400

2024-06-26T14:18+0400

грузия

новости

происшествия

кахети

непогода в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23672/26/236722608_25:0:1417:783_1920x0_80_0_0_12cb4f62b8232c4da6fbe781b2ea5e87.png

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии приступило к подсчету ущерба, нанесенного сильным ветром монастырскому комплексу Алаверди XI века в одноименном селе в регионе Кахети во вторник днем. Ветер сорвал жестяное перекрытие купола, в южной части храма повреждена лещадная кровля, сломаны окна в западной части храма и на куполе, повреждены жестяная крыша колокольни и черепица крыши епископского дворца, обрушился балкон дворца, с купола упал крест. Кроме того, повреждена инфраструктура на прилегающей к территории кафедрального собора. В ближайшие дни совместно с местной епархией и ее управляющим митрополитом Аввой Алавердским Давидом будет разработан план мероприятий по устранению нанесенного ущерба. Сильный ветер поднялся в селе Алаверди на короткий период времени и перерос в торнадо. В результате с корнем были вырваны деревья, перевернуты машины, сорваны крыши с домов, повреждены линии электропередач. Монастырь был основан в VI веке Иосифом Алавердским, чьи мощи покоятся в соборе. Каменный крестовокупольный четырехстолпный собор построил в первой половине XI века кахетинский правитель Квирике III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, кахети, непогода в грузии