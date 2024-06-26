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Объединение не поможет оппозиции выиграть выборы – лидер фракции "Грузинская мечта"

Объединение не поможет оппозиции выиграть выборы – лидер фракции "Грузинская мечта"

Sputnik Грузия

К объединению оппозицию сподвигло отсутствие рейтингов, однако это им не поможет, говорит политик 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T18:00+0400

2024-06-26T18:00+0400

2024-06-26T18:02+0400

выборы

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мамука мдинарадзе

саломе зурабишвили

михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе утверждает, что как бы оппозиция не объединялась, у ее единства нет никаких перспектив, и правящая партия Грузии попытается получить на парламентских выборах 26 октября конституционное большинство.Под декларацией в Брюсселе подписались "Единое национальное движение", основанные бывшими ее членами партии "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели" и "Ахали", а также партия основателей банка TBC "Лело для Грузии". Подписав декларацию, они договорились до 8 июля найти "самую эффективную конфигурацию единства" для достижения лучших результатов на выборах. При этом, по его словам, оппозиция находится в режиме поиска и исследований. "Они проводят исследование, что якобы совместно нас они победить не смогут, потом распадаются. Потом по-отдельности проведут исследования, снова не смогут победить нас и снова соберутся. И этому помогают не исследования, а рейтинги. Но даже тот рейтинг, который они публикуют, даже его у них нет", – считает Мдинарадзе. Между тем, как раз отсутствие рейтингов и сподвигло оппозицию к объединению, но это им не поможет, говорит политик. "Им ничего не поможет. Рейтинг приносит не распад или объединения, а то, что ты должен нравиться населению Грузии. А эти люди им не нравятся", – сказал Мдинарадзе. Выборы в Грузии Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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