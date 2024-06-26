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Жгенти: наладить отношения с Россией смогут лишь власти Грузии
Жгенти: наладить отношения с Россией смогут лишь власти Грузии
Sputnik Грузия
Никакой прямой диалог никаких грузинских партий с официальной Москвой не поможет наладить грузино-российские отношения, если власти Грузии не начнут... 26.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-26T13:46+0400
2024-06-26T13:46+0400
2024-06-26T13:51+0400
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Надо восстановить дипломатические связи между двумя странами, заявил председатель партии "Справедливость во имя мира" Михаил Жгенти на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Мы будем работать. Это начатое нами 7 декабря дело доведем до конца. Наш секретарь сделал заявление на съезде и попросил президента РФ полностью отменить визы для граждан Грузии, ввести квоты для облегчения легального трудоустройства для наших граждан. Это наши планы на ближайший месяц. А потом будем работать над укреплением и восстановлением дипотношений. Без этого ничего не получится. Никаких отношений, даже если десять партий будут говорить с Россией, без официальных лиц и дипломатических отношений - никаких сдвигов не будет", – считает Жгенти.Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге.Представители партии "Грузинская мечта", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.Партия "Солидарность во имя мира" активно старается внести свою лепту в налаживание отношений двух стран. На съезде партии 15 июня она направила президенту России Владимиру Путину видеообращение с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии, а также освободить от ответственности тех граждан страны, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России. Кроме того, в обращении содержится предложение о том, чтобы у граждан Грузии не было проблем с трудоустройством на территории РФ.Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что соответствующие российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии отменить визовый режим между РФ и Грузией.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Таким образом, сегодня граждане Грузии могут пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, видео
Жгенти: наладить отношения с Россией смогут лишь власти Грузии
13:46 26.06.2024 (обновлено: 13:51 26.06.2024)
Никакой прямой диалог никаких грузинских партий с официальной Москвой не поможет наладить грузино-российские отношения, если власти Грузии не начнут разговаривать с Россией
Надо восстановить дипломатические связи между двумя странами, заявил председатель партии "Справедливость во имя мира" Михаил Жгенти на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Мы будем работать. Это начатое нами 7 декабря дело доведем до конца. Наш секретарь сделал заявление на съезде и попросил президента РФ полностью отменить визы для граждан Грузии, ввести квоты для облегчения легального трудоустройства для наших граждан. Это наши планы на ближайший месяц. А потом будем работать над укреплением и восстановлением дипотношений. Без этого ничего не получится. Никаких отношений, даже если десять партий будут говорить с Россией, без официальных лиц и дипломатических отношений - никаких сдвигов не будет", – считает Жгенти.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге.
Представители партии "Грузинская мечта", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
Партия "Солидарность во имя мира" активно старается внести свою лепту в налаживание отношений двух стран. На съезде партии 15 июня она направила президенту России Владимиру Путину видеообращение с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии, а также освободить от ответственности тех граждан страны, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России. Кроме того, в обращении содержится предложение о том, чтобы у граждан Грузии не было проблем с трудоустройством на территории РФ.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что соответствующие российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии отменить визовый режим между РФ и Грузией.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
Таким образом, сегодня граждане Грузии могут пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз.